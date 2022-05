Pelhřimovská skupina JazzPilgrim je svým způsobem fenomén. Nejen tím, že její členové spolu fungují přes dvacet let, a že během své bohaté historie se dokázali se ctí vypořádat snad se všemi žánry, které k jazzu a taneční hudbě patří. Zajímavá je ale také její spolupráce s různými hosty a snahou interpretovat více či méně známé jazzové, funkové, R'n'B či lidové skladby - vždy po svém. S nadhledem a troufalou sebeironií, ale zároveň v nečekané kvalitě a srozumitelnosti i pro nejazzové publikum. Specialitou jsou jejich hudební kvízy, kterými vtahují diváky do hry. Protože hru a hravost je to, co mají opravdu rádi. A tak není nikdy úplně jisté, jakou tvář svému publiku nastaví a jakým hudebním vesmírem jej provedou.