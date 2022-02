Bába pod kořenem. Legendární reportáž z lesů u Telče opět ožila. Podívejte se

Čtenář reportér Čtenář

V Česku asi není nikdo, kdo by neznal reportáž o paní Zdeně, která se zasekla pod kořenem u lomu v Řídelově. Kořen už je pryč, na místo se ovšem vypravil i autor Filmového políčka Marek Mičke a zákeřného trapiče paní Zdeny na místo vrátil alespoň prostřednictvím svých fotografií. Projekt Filmové políčko totiž vrací legendární snímky do reálných lokací po celé republice. V příštím díle vrátí do Telče herce z filmu Až přijde kocour.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Legendární reportáž z lesů u Telče opět ožila skrze projekt Filmové políčko. | Foto: Marek Mičke