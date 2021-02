V jubilejním desátém ročníku ankety Dobrovolní hasiči roku 2020 uspěl také jeden z nějstarších sborů dobrovolných hasičů v Česku, který působí v Golčově Jeníkově. Na stříbrnou příčku v prestižní anketě ho loni vyneslo 733 hlasů. Záznam z prosinového slavnostního vyhlašování odvysílá Česká televize na programu ČT 2 dnes od 14.50.

Sbor dobrovolných hasičů Golčův Jeníkov | Foto: Archiv sboru

Velmi si tohoto ocenění naší práce vážíme. Je to pro nás určitě motivace do další práce. Moc nás to těší. V anketě jsme už bodovali jednou, před asi pěti lety jsme byli třetí.