Náš úžasný Šaryk stále hledá svůj domov. A více co? U nás čeká na domov úplně zbytečně dlouho. Takže kdo chcete skvělého, úžasného, aktivního, hodného, milého a vlastně úplně nejvíc nejlepšího psa na světě, tak tady Šaryk se hlásí. Je něžný, je hodný, je snášenlivý a my začínáme být už trošku smutní, že ho stále nikdo nechce.

Šaryk je dvanáctiletý menší kříženec německého ovčáka. Váží 30 kg a měří 55 cm v kohoutku. Šaryk je velmi aktivní dlouhonohý atelticky stavěný pes, který zvládne chodit tůry po horách nebo denně běhat s aktivním pánem. Rozhodně to není odpočinkový senior pro starší lidi, hledá aktivní rodinu nebo pár. Při mazlení podává pacičky a vkládá hlavu do klína nebo se k člověku přitiskne a vytvaruje se podle něj - je trochu jak lísající se kočka. Děti má rád včetně těch nejmenších, je k nim hodný a nechá si od nich líbit cokoliv, klidně i sáhnout do misky.

Po počáteční adaptaci je bez problémů schopen soužití se psy a fenami. Miluje procházky, chodí dobře na vodítku. Pouze když vidí větší psy, snaží se k nim táhnout a preventivně pouští hrůzu, zřejmě má nějakou špatnou zkušenost. Lovecké pudy má pouze mírné, když by spatřil zvěř, má tendenci se za ní pustit, ale cíleně stopy nevyhledává. Za to ho baví myšilov. Ve vhodných místech ho lze bezpečně pustit i volně. Šaryk je velmi hravý pes, miluje házení tenisáků, blbnutí ve sněhu, přetahování a pískací hračky ho fascinují nejvíc, ale dlouho nepřežijí…

Základní povely se správnou motivací zvládá. Je zvyklý v bytě, ale není rád sám. Byl k nám dne 8. 9. 2020 odložen majiteli. Domácí kočičky rád nosí. Zatím žádné neublížil, i mrňavé kotě pouze něžně odnesl a vyložil nám k nohám, ale na soužití by se muselo zapracovat.

Zájemci mohou volat na telefonní číslo 721 112 764. Podmínky adopce najdou rozepsané na webu azylu.

IVA RAISOVÁ

Azyl Dej pac, Pelhřimov