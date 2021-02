Akordeonista Viktor Stocker ze třídy učitelky Markéty Laštovičkové reprezentoval naši ZUŠ J. V. Stamice na mezinárodní hudební soutěži VIVO v New Yorku.

Akordeonista Viktor Stocker se svou učitelkou Markétou Laštovičkovou | Foto: Archiv ZUŠ Havlíčkův Brod

Soutěž se konala on-line formou a probíhala bez rozdělení kategorií podle jednotlivých nástrojů. Viktor ve své kategorii do jedenácti let získal první cenu s nejvyšším možným počtem bodů a zároveň také cenu poroty. Ukázal tak nejen kvality akordeonu, ale také svoji preciznost a svůj výraz, se kterým odehrál celé soutěžní vystoupení. Viktorovi Stockerovi blahopřeji k úspěchu a děkuji mu za skvělou reprezentaci školy na světové úrovni, velké poděkování za přípravu patří také jeho učitelce Markétě Laštovičkové. Nebl to první úspěch talentovaného hráče. Vyhrál tako hudební online soutěž Danubia Talents v Budapešti.

Jindřich Macek, ředitel ZUŠ Havlíčkův Brod