Žáci čtvrtých tříd Základní školy Komenského Pelhřimov tentokrát vyrazili do Želiva Na Kocandu. Zde objevili krásy kouzelného městečka Vysočiny. „Při hrách a soutěžích si ani nevzpomněli na své rodiče,“ říkají Ivana Karlová a Marie Nehasilová.

Jak si zpříjemnit začátek školního roku a hravou a zábavnou formou stmelit nový kolektiv dětí? Sebrat se s celou třídou a vyjet do přírody na pobytovou akci.

