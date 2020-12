Osoby a obsazení: Otec Václav je všeuměl a vtipálek, takže matka Eliška musí řídit domácnost. Děda Přemysl je kritik doby, babička Anežka naopak s dobou jde. Teenagerka Ludmila je rebelka. Její bratr Břetislav trpí nezdravým zájmem o politiku. Batole Kazi je chytřejší, než byste čekali. Všichni mají psa Osla.

Přemysl: Dobřes udělal Václave, žes Břeťu vyhnal do školy. Dneska jsou děcka rozmazlená. Kdybych já držkoval, zmydlil by mě fotr potěhem, až bych si tři tejdny nesed.

Anežka: Škola je škola, mně je toho kluka líto.

Václav: Mně taky, mně už taky, ale čtenáři Deníku to odhlasovali a co kdyby vzali potěh i na mě?

Ludmila (vlétne do místnosti): Tak poslyšte. Oni to zase změněj!

Eliška: Neřvi tady jak protržená. Kdo co změní?

Ludmila: No vláda. Ve čtvrtek otevřeli. V pondělí připozavřeli a teď zas pootevřou. Babiš povídal, že můžeme chodit pro chlast do hospody i po osmé večer.

Přemysl: To by se za komunistů nestalo. Tam se jednou něco řeklo a platilo to třeba třicet let nebo i sto let.

Václav: No, sto snad naštěstí ne. Kdybych však nebyl vlastencem, řekl bych, že nás řídí komici, kteří si našli záskok, když teď nemůžou šaškovat na prknech.

Osel: Hafy, wuf, haf.

Eliška: „Vy na toho psa kašlete jako vláda na toho svého. Dostal už nažrat?

Osel: Vrtí hlavou.

Ludmila: Tu máš jatýrka.

Přemysl: Jatýrka psu! V naší době byla jatýrka jen při posvícení.

Ludmila: Vláda psa mrzačí jak antoušek, tak ať se aspoň na chvíli poměje. Ale chvíli vážně.

Eliška: V téhle rodině se mluví vážně?

Ludmila: Ve zcela výjimečných, osudových případech. Hele, pojďme na testy.

Václav: Testy? Já nemůžu vidět už jen to, jak každej den v televizi stokrát ukazujou strkání tyčinek do nosu.

Ludmila: A co když má Břetislav pravdu a může to přivléct ze školy? Dědeček a babička jsou sice v záviděníhodné kondici, ale člověk nikdy neví.

Eliška: Jako jít tam i když nám nic není?

Ludmila: To je právě ten covid, ono ti může něco být i když není.

