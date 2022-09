Fantastické století manželů Zátopkových. Slepice na oštěpu a pampelišky s mlékem

Oštěpařka Dana Zátopková byla olympijská vítězka z Helsinek v roce 1952, stříbrná z olympiády v Římě o osm let později, světová rekordmanka, dvojnásobná mistryně Evropy a třináctinásobná mistryně republiky. Potkali se v roce 1948 na olympiádě v Londýně a spojili své životní cesty. Manželství jim vydrželo přes 50 let, až do Emilovi smrti v roce 2000.

Pojďte se společně s námi vydat do některých míst, která jsou s legendárními manželi Zátopkovými spjata.

Kopřivnice

Emil Zátopek se narodil v Kopřivnici ve čtvrti známé jako Luhy, jako sedmé z osmi dětí. Na slavného kopřivnického rodáka jsou místní občané velmi hrdí a proto také sami iniciovali, aby měl na svém rodném domě v ulici 1. května pamětní desku. V roce 1992 se stal Emil Zátopek čestným občanem města, jeho jméno nese také jedna z tamních základních škol. Startuje tu i každoroční Běh rodným krajem Emila Zátopka.

Kopřivnice, Zátopkovo rodné město, připomene 100. výročí jeho narození sochou, kterou vytvořil akademický sochař Jaroslav Brož. Bronzová socha v životní velikosti získá čestné místo při vstupu na pěší zónu v centru města. V budově Lašského muzea v parku Edvarda Beneše v Kopřivnici vznikne nová muzejní expozice věnovaná slavnému rodákovi a jeho manželce.

Fryštát

Dana Zátopková, rodným jménem Ingrová, se narodila ve Fryštátu, který dnes spadá pod Karvinou. Je známo, že bydlela na fryštátském zámku, kde dostal její otec, důstojník 3. hraničářského praporu československé armády, Antonín Ingr, služební byt. Při svých sportovních začátcích ráda běhala po loukách a polích, které se tehdy táhly od areálu kasáren až po Jarošov. Karvinský historik Radim Kravčík, který se snažil zjistit, kde přesně byl její rodný dům, vypátral, že se zřejmě jednalo o dům, který stál v bývalé kolonii Vagónka. Armáda si v něm pronajímala několik bytů, v nichž ubytovávala některé důstojníky. Rodina rodina kpt. Ingra tu tak mohla krátce bydlet, než získala byt na zámku ve Fryštátě. Dům už byste ale dnes hledali marně. Poslední zbytky kolonie byly zbourány v roce 2011.

Vacenovice

Vacenovice, rodiště jejích rodičů, byly pro Danu Zátopkovou srdeční záležitostí. Když tu krátce před svými devadesátinami přebírala čestné občanství, přišly ji přivítat stovky místních a pěvecké sbory potěšit písničkami, které měla jako milovnice slováckého folklóru tak ráda. Sedmašedesát let před Danou udělily Vacenovice čestné občanství i jejímu otci, plukovníkovi Antonínu Ingrovi.

Kromě nezapomenutelných vzpomínek mají Vacenovice na čestnou občanku obce i další památku. Více než sto padesát let starý obraz svaté Barbory, který jako rodinnou památku nechala zrestaurovat a darovala ho kostelu Božského srdce Páně v obci Vacenovice, aby se tak vrátil do místa původu, tedy tam, kde se narodili oba její rodiče.

Valašský Slavín

Na Valašském Slavíně v Rožnově pod Radhoštěm je místo posledního odpočinku Emila Zátopka i jeho manželky.

Emil Zátopek zemřel 21. listopadu 2000 ve věku 78 let. Národní divadlo bylo místem posledního rozloučení, kde se světoznámému sportovci dostalo státních poct a hold mu přišli vzdát jeho přátelé, sportovci, umělci, politici i příznivci sportu. Urna s jeho ostatky byla v červnu 2001 uložena na Valašském Slavíně v Rožnově pod Radhoštěm, kde si přál být pohřben. Do amfiteátru Dřevěného městečka se přišly rozloučit stovky Zátopkových příznivců, u urny při obřadu stála čestná stráž ve valašských krojích. Pískovcový obelisk s portrétem běžce vytvořil sochař Petr Novák.

Dana Zátopková svého manžela přežila o téměř dvacet let. Zemřela 13. března 2020 ve věku 97 let. Pohřbu ve strašnickém krematoriu v Praze se však tehdy mohlo kvůli koronavirovým omezením zúčastnit jen minimum lidí, proto veřejnost sledovala poslední rozloučení v televizi. Na Slavíně vedle svého muže Emila spočinula při pietním rozloučení u příležitosti uložení její urny 18. září 2020. Zůstali tak spolu v životě i po smrti. Odpočívají tu spolu s nimi i další osobnosti se vztahem k Valašsku, například olympijští vítězové Jiří Raška a Ludvík Daněk nebo folklorní zpěvačka Jarmila Šuláková.

Zlín

Ve Zlíně najdeme prvopočátky Zátopkovy lásky k lehké atletice. Když se tu učil v Baťově průmyslové škole, donutil ho zdejší trenér, aby se zúčastnil tradičního běhu městem. I když se mu do toho zpočátku vůbec nechtělo, přijal to nakonec jako výzvu a doběhl na druhém místě. Následovaly další závody a tréninky, až si Emil Zátopek vytvořil vlastní tréninkový systém, který mu nejvíc vyhovoval a pomáhal mu vítězit. Na Stadionu mládeže ve Zlíně najdete Zátopkovu sochu, kterou vytvořil akademický sochař Radim Hanke ve spolupráci s architektem Františkem Petrem. Je z bronzu, váží kolem sto padesáti kilogramů a její výroba zabrala více než rok.

Hranice

Na Hranice, kde po válce studoval na Vojenské akademii a stal se vojákem z povolání, Emil Zátopek rád vzpomínal. Trénoval tu fyzickou zdatnost, pevnou vůli i sebeovládání. K tréninku běhu využíval i chodbu hranických kasáren. Hranice později několikrát navštívil i s manželkou Danou a rádi tu besedovali s místními lidmi.

Letošní sté výročí narození Emila a Dany Zátopkových připomíná také svým 20. ročníkem Běh rodným krajem Emila Zátopka. Tento běh Dana jezdívala do Kopřivnice každoročně odstartovat. Závod, konaný 17. září, tradičně startuje v Zátopkově rodné Kopřivnici, cíl je ve 22,3 kilometru vzdáleném Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Na tamním Valašském Slavíně je místo posledního odpočinku manželů Zátopkových.

Rožnov pod Radhoštěm

Dana Zátopková navštěvovala Rožnov pod Radhoštěm pravidelně a byla u mnoha zdejších důležitých událostí, jako bylo například oficiální otevření zdejšího atletického areálu, který nyní nese její jméno.

Praha

Bronzová socha legendárního běžce Emila Zátopka zdobí zahradu před sídlem Českého olympijského výboru. Původně stála před sídlem společnosti Sazka. V Praze bydleli manželé Zátopkovi po svatbě nejprve v domě U Půjčovny, později si postavili domek v Praze – Tróji. Do Stromovky mířila paní Dana na oblíbený běh pro všechny starší šedesáti let a jejich vnoučata - Seniorská míle. Byla patronkou akce a závod i osobně odstartovala.

Jablonec nad Nisou

Manželé Dana a Emil Zátopkovi se nejen narodili ve stejný den, ale v jednom dni získali také oba zlatou olympijskou medaili v Helsinkách. U příležitosti 60. výročí vítězství Zátopkových na olympijských hrách v Helsinkách v roce 1952, vyrobila Česká mincovna v Jablonci nad Nisou pamětní medaili. Hlavním motivem averzní strany je polibek Dany a Emila, na reverzní straně je autor designu Petr Horák oba zachytil při vítězném okamžiku na atletické trati. Medaile byly vyrobené v limitovaném nákladu 1000 kusů.

Lausanne

I v parku Muzea olympijského sportu ve švýcarském Lausanne můžete vidět bronzovou sochu nejslavnějšího českého olympionika. Vytvořil ji chrudimský akademický sochař Jaroslav Brož.

Filmové plátno

Životní příběh legendárních manželů Zátopkových se stal předlohou pro film Zátopek. Film, který režíroval David Ondříček a hlavní postavy ztvárnili Martha Issová a Václav Neužil, si zaslouženě odnesl Českého lva za nejlepší herecký výkon v hlavní roli.

