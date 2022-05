V Česku existují místa, kde stres léčí pivem a tatarákem

Kde jste to měla jako holka u vás ve Rtyni a okolí nejraději?

Naše Rtyně je opravdu velmi malebné městečko. Troufám si říci, že krásně upravené a všude kolem nás je mnoho cest a tratí, kde se dá projít. Já jsem to měla nejraději „za kanálem“, jak se tomu u nás říká. Tam jsme vždycky chodili na všechny procházky s babičkou, se sestřenkama a chodím tam vlastně dodnes. Je tam potůček s malou studánkou, nad kterou jezdí vlak a zároveň se tam otevírá výšlap nahoru na kopečky, kde jsou staří usedlíci a jejich chaloupky.

Chodili jste s rodiči po výletech?

S rodiči jsme samozřejmě jezdili na výlety, hlavně do Krkonoš. Takže do Pece pod Sněžkou, na Sněžku apod. A mám to tak doteď. Výšlap na naši nejvyšší horu absolvuji ráda a klidně i několikrát ročně.

Jak moc turisticky zajímavá je Rtyně samotná?

Je tam mnoho tras jak na běžky, pochody, tak i na procházky. V okolí se nachází zřícenina hradu Vízmburk, a také panská cesta, po které se jezdí na kole a v zimě na běžkách. Dále je ve Rtyni muzeum, protože u nás byly kdysi doly i hornické povstání. Máme nádherný hřbitov a nejstarší dřevěnou zvonici v celé Evropě.

Zdroj: Youtube

Čím je Rtyně specifická?

Určitě tou dřevěnou zvonicí, protože ta nikde jinde není a je opravdu nádherná. No, a když přijíždíte k nám do Rtyně, nemůžete minout rozhlednu, ze které je vidět na celé Krkonoše.

Co by u vás nemělo výletníkům ujít?

Určitě naše bunkry na Odolově, které tu stojí už od války, ale nikdy nebyly využity. Součástí bunkrů je také velké muzeum. Kousek od nás je samozřejmě i Babiččino údolí neboli Ratibořice, kde prožila dětství Božena Němcová. A nádherný výlet pro cyklisty je třeba podél řeky Metuje do „Pekla“, tedy k turistické chatě Bartoňova útulna.

Lázně jsou mekkou otylých, kde vzpomínají i na nalévačky vody

A kde se dobře najíme?

My máme nejraději restauraci U Pešíků v nedaleké vesničce Stolín, kde úžasně vaří a můžete se tam i ubytovat. Je to nádherné stavení v selském stylu.

Dalo by se říct, že je Rtyně takový ideál? Na hory i na pláž, tedy na vodní nádrž Rozkoš, je to od vás kousek.

Rtyně je ideál určitě pro mě, ale myslím, že pro toho, kdo má opravdu rád turistiku, výlety na kolech, v zimě na běžkách, procházky s pejskem a přitom se chce dívat na nádherné kopečky kolem, je to úplný ideál. Hlavně je u nás opravdu nádherná příroda, klid, takže i ten, kdo byl ještě včera ve stresu, na něj u nás opravdu rychle zapomene. A pro mě to platí dvojnásob, protože u nás doma ve Rtyni vaří moje maminka, která vždy udělá to nejlepší kyselo na světě.

Zdroj: Youtube