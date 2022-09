PŘEHLEDNĚ: Evropská letiště v problémech. Na co mají lidé nárok, když uvíznou

Zdražování se očekává zejména u Turecka, Řecka a Egypta. Přestože Turecko ani Egypt nejsou ohrožené energetickou krizí přímo, cestovní kanceláře předvídají, že se výrazně navýší náklady na dopravu. Data Českého statistického úřadu přitom udávají, že dovolenou mimo Evropu tráví ročně asi dvanáct procent Čechů.

Podle místopředsedy Asociace cestovních kanceláří Jana Papeže ale některé destinace zdraží jen okolo pěti či sedmi procent. „To hlavní zdražení totiž přišlo už teď, zima bude nárazník a příští rok tam potrvá ještě nějaká setrvačnost. To by se mělo týkat především Itálie, Rakouska nebo Bulharska,“ vysvětluje.

Prodraží se i vánoční trhy

Zdražení se ale určitě promítne třeba do návštěv oblíbených vánočních trhů za hranicemi Česka. Po dvou covidových letech je o ně mimořádný zájem. „Vánoční a silvestrovské pobyty se postupně vyprodávají,“ říká výkonná ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková.

Pokud lidé plánují dovolenou na příští rok, měli by podle cestovních kanceláří jednat s předstihem. „Lepší ceny, než ve first minute nabídce, nečekejte. Nyní mají zákazníci možnost vybrat si ze široké nabídky s first minute slevou, mnohdy také s bonusy. Naopak na ty cestovatele, kteří koupi zájezdu nechávají na poslední chvíli, čeká příští rok velice okleštěná last minute nabídka za ceny, které mohou být znatelně vyšší od těch současných,“ poznamenává Ekrt Jirušková.

Samotná cena zájezdu není poslední položkou, která do dovolenkového rozpočtu spadne. V samotné destinaci je totiž nutné ještě zaplatit turistický poplatek. „Ten obvykle do ceny zájezdu zahrnutý není, protože místní samosprávy ho vybírají sami, chtějí mít nad tím kontrolu,“ říká Papež.

Letos se zvedla debata například v Benátkách, kam směřují desítky tisíc turistů. Platit by měli turisté za každý vstup do města poplatek ve výši až deset euro (v přepočtu 250 korun). Ke zvyšování poplatků ale dochází prakticky všude. „Na druhou stranu, přestože dojde k navýšení třeba o třicet procent z jednoho a půl eura, dopady na rozpočty nijak tragické nebudou," doplňuje Papež.