Dvě někdejší haly jsou minulostí. Z objektů vedle hlavní stage Colours of Ostrava už je navenek jen jeden – obě haly spojila vestavba z dílny dvorního architekta Dolních Vítkovic Josefa Pleskota. A čtyři tisíce metrů čtverečních nové výstavní plochy v Ostravě mají rozhodně co nabídnout.

Přestože téměř veškerá „velká“ zemědělská technika už je na místě, čeká tým pracovníků ještě kus práce. Vestavba, kterou se do muzea vstupuje, zatím zeje prázdnotou, začíná se v ní realizovat výstava k padesáti letům pivovaru Radegast v Nošovicích, kterou se muzeum kolem 20. července slavnostně otevře a jež potrvá do konce dubna příštího roku.

Prozatím ji symbolizuje především obří nástěnné logo pivovaru. „V letech 1974 až 2019 viselo v kovovém kruhu s nápisem Radegast na přední štítové stěně nošovického sklepa,“ přiblížil jednu ze stávajících dominant vestavby kurátor výstavy František Švabenský. A čestné místo hned vedle – v jediném zaobleném prostoru muzea – zaujme originál sochy boha Radegasta.

ZÁCHRANA STROJŮ

Výše položená z původních hal dosud zeje prázdnotou, brzy do ní ale bude přesunuta část zemědělských strojů, které ve druhé hale Veronikárně uvádí do vystavení hodného stavu restaurátor Tomáš Skalík. Do rukou se mu dostávají stroje z konce 19. století až po moderní secí stroje ze 70. let století minulého.

„Restaurujeme muzeálním způsobem, nikoliv jako sběratelé starých vozů, kteří je uvádějí zpět do funkčního stavu. Spíše než o restaurování se tedy dá hovořit o konzervování. Nedoplňujeme z jiných vozů plechy, které zůstaly na polích, ale chceme prezentovat to, co máme,“ vysvětluje Skalík.

Původní hala Veronikárna, zkrácena už při výstavbě prodloužené Ruské ulice, byla při výstavbě muzea opět zkrácena. Zůstala z ní ostatně vesměs jen kovová konstrukce, část cihlových zdí a střechy.

TRAKTOR Z FILMU

Ředitel muzea Ivan Berger předesílá, že v dnešní době se v něm návštěvníci mohou těšit na interaktivitu, nikoliv však v množství a podobě, v jaké je například ve vedlejším Světě techniky.

„Pravé kamenné muzeum v areálu ještě není a tuto mezeru bychom chtěli zaplnit,“ říká Berger a vyvrací domněnky o čistě průmyslovém regionu.

„Není pravda, že Ostravsko nebo Moravskoslezský kraj není zemědělský region. Každý týden teď dostáváme z regionu zprávy, jestli nechceme odkoupit nějaké mlátičky, či jinou zemědělskou techniku,“ vysvětluje Berger a některé nabídky přijímá.

Zemědělské techniky připravené k vystavení už je ale v muzeu spousta. Mimo jiné třeba americký traktor značky Fordson, který si zahrál ve filmu Tmavomodrý svět a má na sobě nápis RAF odkazující na britské královské letectvo.

Největší pozornost ale bude poutat patrně právem historicky vypadající anglická parní lokomobila z roku 1913, která sloužila jako hnací síla zemědělské techniky. Tedy až do chvíle, než se najdou prostředky na instalaci funkčního čtyřpatrového obřího mlýna.

DO 18 LET ZDARMA

„Jen dva zdejší stroje jdou stále nastartovat, jedním z nich je traktor Zetor, kterým ostatní nefunkční stroje rozmísťujeme,“ vysvětluje Berger a následně nás přivádí do nejvyššího patra vestavby. Zde, 13 metrů nad zemí, bude zejména výstavní prostor pro potraviny.

„Chceme zde zrealizovat i čichový, chuťový, hmatový a interaktivní prvek,“ říká Berger o místě, v němž už nyní je také třicet vitrín představujících české potraviny v dobových obalech, které se budou každý měsíc obměňovat.

Vstupné do ostravského zemědělského muzea zatím nebylo stanoveno, stejně jako v ostatních pobočkách však bude muzeum pro mládež do 18 let zdarma. Má v něm být i koutek pro kojící matky a šlapací traktůrky pro děti.