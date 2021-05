Poprvé odrazila loď Malše od mola u českobudějovické Lannovy loděnice v sobotu v půl deváté dopoledne pod vedením kapitána Martina Špicara. Zatím se chystá jen víkendový provoz, postupně přibudou i plavby ve všední den. Další zavedenou zastávkou na tomto úseku Vltavy je Purkarec. Ale v plné sezoně se menší plavidla vydávají až k Týnu nad Vltavou, na soutok Vltavy s Lužnicí a po vodě se dá pokračovat až na přehradu Orlík.

Právě malá plavidla už se začala navracet do přístavů na Českobudějovicku po zimní pauze. V České Vrbném v sousedství kanoistické tratě, spustili minulý týden do pátku do vln pět lodí, zčásti i hausbóty, které záhy vyrazily ke Hluboké nad Vltavou. Pro laika bude možná překvapivé, že „parkovací“ lodní místa v Českém Vrbném jsou vlastně vyprodaná. Mimo jiné proto, že vloni lidé tolik nemohli do zahraničí kvůli koronaviru a řada z nich si proto pořídila menší plavidlo a věnovala dovolenou říčnímu cestování.

Od dubna už se jezdí, ale třeba obsluhu plavebních komor je třeba na této části Vltavy 24 hodin předem objednat. Hlavní sezóna začne v květnu.

Hygienická opatření

Podobně je na tom přístav v Hluboké nad Vltavou. V něm kotvily sice i přes zimu tři linkové lodě pro výletníky a jedna malá loď, protože část maríny je průtočná, voda z řeky zásobuje starý mlýnský náhon a vodní elektrárnu. Proto zde ocelové lodě mohou zůstat bez obav. A minulý týden už začaly přibývat i lodě s předplaceným stáním. Opravdový provoz ale začne až v květnu. Kvůli počasí a také kvůli tomu, že za kotvení se platí, a když se nejezdí, je to zbytečný výdaj.

Kapacita více než 70 míst je ale také skoro vyprodaná. Volná zůstávají jen místa na kratší pobyty. Jak už dříve pro Deník upozornil Jiří Borovka z firmy, která se o areál stará, k zajímavostem hlubockého přístavu patří třeba vplouvání pod sklápěcím mostem.

První v regionu zahájili plavby pro veřejnost muži v modrobílém ze společnosti Rosen᠆berger- Lipno - Line. Jezdí od dubna o víkendech na lince Lipno – Horní Planá. Podle ma᠆nažera společnosti Karla Andr᠆leho už nadcházející víkend přibude jízda do Frymburku a další víkend do Dolní Vltavice. Později pak ještě do Černé. Zatím jezdí loď Smetana s dodržením hygienických opatření, není např. otevřen lodní bar.

Od května začne o víkendech plout na přehradě Orlík s turisty Orlická lodní doprava. Podle provozního manažera Martina Hnídka bude první nasazena asi loď Zvíkov. V plné sezoně jich pro firmu jezdí šest. I tady počítají s hygienickými opatřeními kvůli koronaviru.