Dosud bylo Německo mezi zeměmi se středním rizikem označenými oranžově, při návratu z těchto států jsou podmínky mírnější.

Změny vycházejí z dat Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC). Na přesun Německa upozornil na twitteru i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). "Už i Německo se nově na mapě ECDC objevilo mezi tzv. červenými zeměmi. Tedy státy s vysokým rizikem nákazy. Znova bych vás chtěl požádat, abyste byli opravdu opatrní. A pokud ještě nejste, nechte se prosím očkovat," napsal.

V Německu v poslední době stoupá takzvaná sedmidenní incidence, která udává, kolik lidí se v průměru nakazilo na 100 tisíc obyvatel. Dnes ráno se tento údaj nacházel na hodnotě 70,3, před týdnem to bylo 48,8. V ČR zůstává devět dní v řadě na hodnotě 12.

Slovensko v zelené kategorii

Do zelené kategorie zemí s nízkým rizikem nákazy bude patřit Albánie, Bosna a Hercegovina, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Srbsko a Vatikán. Z mimoevropských zemí nebo jejich částí pak Austrálie, Brunej, Hongkong, Japonsko, Jordánsko, Korea, Kanada, Katar, Macao, Nový Zéland, Saudská Arábie, Singapur nebo Tchaj-wan. Mezi oranžové země, kde je riziko nákazy střední, se řadí Chorvatsko, Lucembursko, Lotyšsko, Rakousko, Itálie, Finsko, Malta, Norsko, Nizozemsko, San Marino a Slovinsko.

Při návratu ze zelených a oranžových zemí lidé musí do pěti dnů podstoupit antigenní nebo PCR test, ale nemusí do samoizolace.

Ministerstvo zahraničí připomnělo, že Slovinsko prodloužilo volný průjezd přes své území až do 5. září. Výjimka měla původně skončit tuto neděli. "V případě tranzitu přes Slovinsko, který nepřekročí 12 hodin, tedy stále čeští turisté nemusí prokazovat bezinfekčnost," uvedl úřad.

Rizikový Kypr

V červené kategorii bude Andorra, Bulharsko, Belgie, Dánsko, Irsko, Island, Litva, Lichtenštejnsko, Monako, Německo, Estonsko, Francie, Řecko, Švédsko, Švýcarsko, Španělsko včetně Kanárských a Baleárských ostrovů a Portugalsko včetně Azorských ostrovů a Madeiry. Mezi země s velmi vysokým rizikem nákazy pak spadají ostatní země, z členských zemí EU se jedná o Kypr. Ty jsou označeny tmavě červenou barvou.

Po příjezdu z červených a tmavě červených zemí musí lidé mezi pátým a 14. dnem na PCR test. Dokud nemají výsledek, musí zůstat v samoizolaci. Pokud cestují hromadnou dopravou, musí mít test i před odjezdem. Podmínky testování a samoizolace se netýkají lidí, kteří jsou plně očkováni nebo do 180 dní po prodělání covidu-19.

Kvůli možnému šíření mutací koronaviru ministerstvo důrazně nedoporučuje cestovat do zemí, kde je extrémní riziko šíření těchto mutací, pokud to není bezpodmínečně nutné. Jsou označeny černou barvou. Jde o Brazílii, Kolumbii, Mosambik, Nepál, Paraguay, Peru a Tanzánii (včetně ostrovů Zanzibar a Pemba). Před návratem z těchto zemí musí lidé na test, po návratu je pak čeká desetidenní samoizolace zakončená PCR testem. Opět se to netýká očkovaných a lidí po nemoci.