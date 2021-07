Jez Řepčín (Morava)

Zdroj: Povodí Moravy

Řepčínský jez na 111,9 km na Mlýnském potoku (rameno řeky Moravy) – Jez s extrémně silným vodním válcem. V roce 2011 se tu staly tragické události – nejprve tu utonula 33letá žena, která skočila do vody pro topícího se syna. Další neštěstí se tu stalo v červnu téhož roku – při školním vodáckém výletu třináctiletý chlapec skočil do vody. Vodní válec jej stáhl pod hladinu. Na pomoc mu okamžitě spěchala učitelka a instruktor. Chlapcovi a ženě už záchranáři nedokázali pomoc, vodácký instruktor zemřel v nemocnici. Z důvodu bezpečnosti se doporučuje nasedat zpět do lodě až za trubkami zdejší elektrárny.