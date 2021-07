Mostecký hrad Hněvín jako pevnost Boyard? Proč ne. Areál hradu na vrchu Hněvín bude mít nové lákadlo pro milovníky dobrodružství. Město chce zpřístupnit špatně dostupnou jeskyni ve znělcové skále v severozápadní části kulturní památky. K upravené sluji povedou seshora dřevěné schody a zespodu stezka jištěná lanem.

Bezpečný výhled na Most a Krušné hory z první mostecké via ferraty umožní terasa, která vznikne před jeskyní. Vyplývá to ze schválené projektové dokumentace, kterou chce město realizovat na dvě etapy. Celkové náklady se odhadují na stovky tisíc korun. Práce měly začít v červenci, ale kvůli průzkumu možného výskytu chráněných netopýrů se výstavba zřejmě o rok posune.

Původ dutiny? Neznámý

Z průzkumu státní Agentury ochrany přírody a krajiny vyplynulo, že jeskyně je uměle vylámanou štolou o délce kolem 15 metrů, výšce do dvou metrů a šířce až tři metry. Původ dutiny je neznámý. Žádný seriózní písemný pramen neuvádí, kdy, jak a proč vznikla.

„Není vyloučeno, že jeskyně byla vyhloubena během druhé světové války,“ sdělil předseda Severočeského leteckého archivu Most Karel Novák. Za války byla na Hněvíně základna nacistů, kteří střežili vzdušný prostor nad chemičkou u Litvínova vyrábějící benzin pro wehrmacht. Umístění protiletadlového kanónu Flak ve štole je málo pravděpodobné kvůli omezenému prostoru a nasměrování mimo chemičku. Existují ale poválečné svědecké výpovědi, podle kterých byly v jeskyni nalezeny kolejničky, pásová německá motorka a kabely.

Některé internetové zdroje uvádějí, že jeskyně mohla sloužit jako kryt při spojeneckých náletech či jako přípravna k boji. Podle jedné z legend se dokonce jedná o hrob alchymisty Edwarda Kelleyho, který byl na hradě Hněvín vězněn za vlády Rudolfa II. Vstupu do bizarní hrobky měl bránit balvan s vytesanou Davidovou hvězdou.

Hrad vznikl v polovině 13. století poblíž místa, kde bylo v 9. století slovanské hradiště. Město nechalo významnou pevnost v 17. století zbořit, aby nesloužila cizím vojskům. Podle archeologa a experta na hrady Milana Sýkory lze téměř vyloučit, že jeskyni vytvořila některá z obléhajících hord, například husitská. „Hloubení jeskyně s tehdejšími nástroji by bylo ve znělcovém masivu velmi pracné a zdlouhavé a postrádalo by smysl,“ uvedl. Novodobý výletní hrad nad jeskyní je romantickou replikou z přelomu 19. a 20. století.

Neobvyklé historické souvislosti a záhadnost jeskyně přispěly k tomu, že ji město hodlá zpřístupnit, aby rozšířilo nabídku hradu o nevšední zážitek pro turisty. Myslí přitom i na děti. „Jeskyně není velká, ale dětská fantazie nezná mezí. Když se místu přidá nějaký příběh či historka, například ve spojení s Edwardem Kelleyem, tak to může být pro návštěvníky velmi zajímavé,“ sdělil vedoucí magistrátního odboru školství, kultury a sportu Tomáš Brzek.

Vstup na vlastní nebezpečí

Město zatím nikoho do jeskyně nezve, protože u ní hrozí úrazy a je zanesená splavenou zeminou a smetím. Řada lidí tam ale na vlastní nebezpečí sestupuje a na kluzké pěšince v křoviskách míjí odpadky, které vandalové házejí dolů z altánu v podhradí. „Věříme, že až stezku oficiálně otevřeme, nebude se tam odpad hromadit,“ sdělil Brzek. Náročnější via ferrata povede zespoda od vodárny na skále. „To již bude adrenalinový zážitek,“ dodal vedoucí odboru.

Město, kterému patří hrad i s okolním svahem, v červnu vyhlásilo veřejnou zakázku na první etapu zpřístupnění jeskyně, která zahrne jednoduchou úpravu strmé horní pěšiny, instalaci zábradlí, odstranění sedimentů a spodní stezku s jištěním pomocí ocelového lana kotveného ke skalní stěně. Ta je dlouhá 75 metrů a vysoká 38 metrů. V druhé etapě je v plánu dřevěná terasa u jeskyně a cesta nahoru po schodišti.

Při vstupu do tmy jeskyně se teď dospělý člověk musí ohnout a vyhnout náletovým dřevinám, ale po vyčištění a odtěžení nánosů se vstup zvýší na nejméně 1,8 metru. Vnitřek jeskyně město dál do skály rozšiřovat nebude.

Provozovatelem bude radnice, která pro via ferratu se zpřístupněnou jeskyní zavede návštěvní řád. Zakázaný bude například vstup na ferratu za deště, bouřky, sněhu a snížené viditelnosti a vstup osobám do 15 let bez doprovodu dospělého. Povoleno nebude ani slaňování. Via ferrata, rozdělená na lehčí trasu A a těžší B, bude jednosměrná, určená pro pohyb vzhůru. K cestě dolů poslouží turistické stezky. Pro lezení s dětmi bude nutné doplňující jištění pomocným lanem.