Zatímco aktuálně je v nemocnicích s koronavirem hospitalizováno 169 Čechů, přesně před rokem se jednalo o téměř čtyřnásobně vyšší čísla. Podobný rozdíl je i v počtu lidí, kteří se nacházejí v těžkém stavu.

Podle expertů je to díky proočkování populace. Alespoň první dávku vakcíny má 57 procent obyvatel České republiky. Dalších minimálně šest procent lidí, kteří na očkování nešli, onemocnění prodělalo a má protilátky.

Ohrožení neočkovaní

Poslední veřejně dostupná data dokládají, že nemoc nyní postihuje zejména neočkované – mezi nakaženými jich v období od začátku července do poloviny září byly tři čtvrtiny.

„Souhrnná data potvrzují, že plně dokončené očkování velmi významně snižuje pravděpodobnost nákazy. Pouze deset procent nových případů se nakazilo později než čtrnáct dní po druhé dávce očkování,“ uvedl v prezentaci Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS).

„Ukončené očkování především brání těžkému průběhu nemoci,“ dodal předseda ÚZIS Ladislav Dušek.

Od začátku července do poloviny září totiž skončilo ve vážném stavu pouze 26 pacientů s covidem, kteří měli dokončené očkování. Z velké části se jednalo o starší seniory ve věku přes 70 let, kteří trpěli zároveň jednou nebo více závažnými chorobami.

Vakcíny u ledu

Zájem o očkování proti koronaviru ale v poslední době výrazně ochladl.

Tento týden si chodí pro dávku jen zhruba deset tisíc lidí denně. Což jsou nejnižší čísla od samotného začátku ledna, kdy se s očkováním v České republice začínalo a vakcíny byly nedostatkovým zbožím. Prvních dávek zdravotníci aktuálně rozdávají dokonce jen mezi třemi a čtyřmi tisíci denně.

Proočkovanost celé populace tak výrazněji poskočí zřejmě až poté, co si pro vakcínu budou moci chodit do ordinací pediatrů i děti mladší dvanácti let.

Česko už předobjednalo zhruba sedm set tisíc „dětských“ vakcín od společnosti Pfizer. Očkovat se jimi nicméně začne až ve chvíli, kdy jejich použití schválí Evropská agentura pro lékové přípravky.

Pfizer tento týden oznámil, že podle jeho klinických studií děti vakcíny dobře snášejí a vyvolávají u nich silnou imunitní reakci.