Nábytková stěna, relikt dob minulých? Promyslet je třeba tvar, barva i provedení

Bývala středobodem obývacího pokoje. Ano, řeč je o kompaktní sestavě otevřených a uzavřených skříněk neboli nábytkové stěně. V současných interiérech ji nahradily policové systémy, komody, kusové odlehčené skříňky nebo variabilní sestavy. Při výběru nábytku vsaďte na jednoduché linie, barvy i provedení.

Ve velkém se do obývacích pokojů vracejí nízké komody. Elegantní skříňky schovají to, co má být skryto, a přitom nechají dost prostoru například pro umístění váz, dekorací nebo obrazů. I knihovna či regál mohou být považovány za příjemnou dekoraci. | Foto: IKEA, Javorina, Beliani, Bella Rose