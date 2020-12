Možná namítnete, že vykouzlit slavnostní atmosféru Vánoc dokáže i snítka cesmíny, jmelí nebo barborky ve váze, o které se ani nemusíte starat. Jistě, využít pro dekorace lze také řezané květiny, vděčné jsou třeba orchideje. Když se ovšem rozhodnete pro pěstování hrnkových rostlin, čeká vás sice více práce, budou vás však svým půvabem těšit opakovaně. Ve svátečním interiéru navíc stačí použít azalku nebo brambořík bez dalších doplňků jen v pěkné nádobě. Vyniknou i tak.

Brambořík potřebuje chlad

Mezi tradiční vánoční hrnkové květiny patří půvabný brambořík. Kvete od pozdního podzimu do začátku jara. Zásadní podmínkou pro pěstování je však umístění v chladné místnosti, v níž se teplota pohybuje v rozmezí dvanácti až patnácti stupňů. V obchodech najdete rostliny různých velikostí s bílými, růžovými či vínovými květy. Stačí si vybrat.

Pokud víte, že bramboříku můžete dopřát místo se správnou teplotou, pořiďte si rostlinu s poupaty, která v chladu rozkvetou. Do vytápěného bytu si pak raději kupte tu, která už kvete, poupátka totiž v teple snadno uschnou. Brambořík kromě nižších teplot potřebuje rozptýlené světlo, nedávejte ho tedy na parapet, kde by mohl být vystaven přímému slunečnímu svitu. Svědčí mu zároveň vyšší vzdušná vlhkost, nikoli však přímé rosení, osvěžujte jen vzduch kolem rostliny.

Substrát v květináči rozhodně nenechte vyschnout. I on by měl být přiměřeně vlhký. Dejte si však pozor, abyste zálivku nepřehnali, přemokřený substrát rostlině ublíží také. Pravidelnou zálivku ideálně měkkou vodu provádějte přes misku, ochráníte rostlinu před houbovými chorobami, které ji ohrožují při vlhčení hlízy. Jednou za dva týdny ji podpořte hnojivem pro kvetoucí pokojovky.

Až na jaře přestane brambořík kvést a opadají mu listy, přichází čas pro letní odpočinek. Nechte hlízy vyschnout na vzdušném, chladném místě. Na konci léta je opět vysaďte do neutrálního či mírně kyselého substrátu, aby třetinou vyčnívaly, a začněte opatrně se zálivkou. Do začátku zimy může zůstat brambořík venku, na Vánoce určitě opět bohatě vykvete.

Hvězdník do tepla

Elegantní rostlina, jejímiž květy se můžete těšit od října do dubna, pochází ze Střední Ameriky. Hvězdník dobře snáší suchý vzduch a nižší vlhkost, proto ho můžete s úspěchem pěstovat ve vytápěných bytech, při pokojové teplotě do dvaceti pěti stupňů. Dopřejte mu dostatek světla. Při svátečních aranžích okouzluje květenstvím s barevnými kalichy, které se podobají liliím, vyhledávaná je rudá i romanticky růžová barva.

Za normálních okolností kvete hvězdník na jaře. Chcete-li, aby se stal součástí vánoční výzdoby, kupte si už rozkvetlou rostlinu nebo vysaďte cibuli upravenou speciálním rychlením do květináče s předstihem několika týdnů. Vyberte si větší hlízu, která už má narašený kousek zeleného listu. Pro pěstování se stejně jako v případě bramboříku nejlépe hodí květináč jen nepatrně větší než cibule. Nezapomeňte na drenáž, stačí trocha keramzitu nebo hrubého štěrku, substrát by měl lehký, propustný a písčitý. Horní část cibule opět musí zhruba třetinou vyčnívat.

Po výsadbě a mírné zálivce květináč postavte na okenní parapet. Než se objeví první lístky, se zálivkou šetřete, poté přísun vody zvyšte a přihnojujte. Vhodné je hnojivo pro kvetoucí rostliny, obsahuje dostatek fosforu. Postarejte se o to, aby stvol, který nese květenství, rostl stejnoměrně. Rostlinou proto postupně otáčejte. Rosit je třeba jen listy.

Až hvězdník odkvete, odstraňte květy, posléze i stvol, ale listy se snažte udržet co nejdéle. Mírně zalévejte. Rostlině prospěje, když ji přes léto umístíte na venkovní stanoviště. Jakmile začnou i listy žloutnout, přestaňte zalévat a nechte cibuli uschnout a zatáhnout. Rostlinu přemístěte na tmavé místo s teplotou okolo patnácti stupňů. Zhruba po třech měsících lze celý koloběh pěstování zase zopakovat. Od zasazení do květu uplyne šest až osm týdnů, doba výsadby je vhodná kdykoliv v období od konce listopadu do února.

Občas se stává, že lidé považují hvězdník za amarylis. Ve skutečnosti jde ale o jinou rostlinu, byť mu podobnou. Amarylis, jehož květy jsou užší a jemně růžové, roste především venku a kvete v létě.

Něžná azalka

Vítaným hostem se stane ve svátečně naleštěném interiéru noblesní starosvětská azalka. Když jí poskytnete správnou péči, bude interiér zdobit svými bohatými květy v bílé, růžové či červené dva měsíce. Dařit se jí bude v prostoru, který není moc vytápěn, ale zároveň s dostatkem světla.

Teplotu kolem deseti stupňů potřebuje azalka především v čase růstu a tvorby poupat. Pokud jste si ji koupili a nevypěstovali, optimální bude osmnáct až dvacet stupňů. Téhle krásce ze starých časů ubližuje také suchý vzduch. Není-li jiná možnost, roste její listy každý den. Pomůže, když květináč postavíte do ploché misky s oblázky, naplněné vodou. Dno květináče ve vodě stát nesmí. Substrát udržujte vlhký. Do zálivky se pusťte vždy, když proschne. Nezapomeňte pak přebytečnou vodu vylít. Azalka je hodně citlivá na množství zálivky, ani málo, ani moc. Zkušení pěstitelé proto radí ponořit květináč dvakrát týdně do vody asi na půl hodiny a pak nechat přebytečnou vodu odkapat. A pozor, voda by měla být převařená s několika kapkami octa. Ideální je pochopitelně dešťovka.

S přihnojováním počkejte až na jaro, kupte si speciálním přípravek pro azalky a rododendrony. Je dobré, když budete průběžně odstraňovat zvadlé květy. Přestane-li kvést a nevytváří-li už další poupata, postupně zaštipujte nové výhony, aby se keřík rozvětvil. Přes léto azalku pořádně zalévejte, ideálně dvakrát denně, od září se začnou tvořit poupata. Při přesazování použijte speciální substrát pro azalky, lze však smíchat i hrubší rašelinu s říčním pískem.

Vánoční kaktus

Tahle exotická rostlina má pověst trošku rozmarné krásky, bývala oblíbenou součástí květinové výzdoby domovů vašich rodičů či prarodičů. Někomu kvete rok co rok, jinému přes veškerou péči své červené nebo fialové kvítky rostoucí na konci listů neukáže. Anebo, což je ještě horší, během několika dní opadá celá násada poupat. Jak tomu zabránit?

Pokud jde o pěstební podmínky, patří sice do čeledi kaktusovitých, ale přímé slunce mu vůbec nesvědčí, protože pochází z přímořských hor jihovýchodní Brazílie. A proto také kvete v době, kdy je na jižní polokouli léto, zatímco ve střední Evropě zima. Svědčit bude vánočnímu kaktusu občasná zálivka, zhruba jednou týdně do vyschlého substrátu, a především pěstování v chladnějších, světlých či polostinných prostorách. Abyste se mohli těšit z jeho vánočních květů, dopřejte mu od září do listopadu období klidu s teplotou v místnosti jen mezi dvanácti až patnácti stupni.

Když okolo poloviny listopadu začíná nasazovat poupata, měli byste ho podporovat občasnými dávkami hnojiva, zálivku omezte na minimum. Až týden před Vánocemi, když budou poupata skoro otevřená, přemístěte rostlinu do prostoru s teplotami kolem osmnácti stupňů. Rozhodně se vyvarujte přemístění do pokoje s výrazně vyšší teplotou a vlhkostí, hrozí už zmíněné opadání poupat. Z rozkvetlého kaktusu se pak budete moci radovat tři měsíce. Jakmile odkvete, měl by putovat zpátky na chladnější místo. Od začátku května až do podzimu může být venku, dopřejte mu jednou za dva či tři týdny hnojení.

Hvězda z Mexika

Rostlina se zářivě červenými listeny zdobí v posledních letech během svátků mnoho zdejších domácností. Vánoční hvězda, poinsettie, nebo chcete-li pryšec nádherný, přitom pochází z Mexika. Většina z nás si ji kupuje právě v adventním čase, výběr je co do barev listenů velký. Rostlině bude vyhovovat světlé a teplé místo, vadit jí nebude ani dvacet čtyři stupňů, s vyšší vzdušnou vlhkostí, chraňte ji však před přímým sluníčkem a průvanem. Postarejte se o pravidelnou zálivku a přihnojení.

Vypěstovat vánoční hvězdu je náročné, aby se listeny vybarvily dočervena, potřebuje rostlina několik týdnů každý den zatemnění v délce dvanácti až čtrnácti hodin. Pokud se rozhodnete mexickou hvězdu pěstovat, dejte ji po svátcích na chladnější místo, na jaře seřízněte a přesaďte do většího květináče. Vadit jí nebude letnění na stinném místě, které doprovodíte zálivkou a hnojením.

Od října pak začněte s experimentem, v jehož rámci budete hvězdu každý den zakrývat neprůsvitným sáčkem alespoň dvanáct hodin. Až se objeví první pupeny květů, začněte přihnojovat jednou za dva týdny a přemístěte mexickou hvězdu na teplé a světlé stanoviště.

Keříky s červenými bobulemi

Při sváteční výzdobě interiéru můžete využít také libavku neboli gaultherii. Stálezelený keřík, na kterém od konce léta až do adventního období rostou červené plody nad malými lesklými lístky, se většinou sází především do vřesovišť a k rododendronům, protože stejně jako ony potřebuje kyselou půdu. Vhodný je také do truhlíků. V Severní Americe, odkud pochází, ho najdete ve volné přírodě nejčastěji na světlých okrajích jehličnatých lesů.

Postačí mu poměrně chudé, avšak velmi kyselé půdy, v těch prospívá nejlépe. Indiáni využívali i léčebné účinky téhle rostliny, prý pomáhala při dýchacích obtížích anebo k utlumení bolesti. Jako interiérová dekorace libavka obvykle vydrží hodně dlouho. Pozdější přesazení na venkovní záhon je však problematické, většinou totiž doma příliš proschne.

Také další stálezelený keřík s červenými bobulemi bude v květináči zdobit vánoční interiér. Větvičky využijete třeba při svátečním prostírání stolu. Skimie japonská během zimního období zpestří venkovní záhon s dřevinami či trvalkami. Vřesovištní rostlina pochází z jihovýchodní Asie. Půdní podmínky pro její růst a pěstování budou stejné, jako poskytujete vřesům, azalkám nebo rododendronům. Rostlinu, kterou jste využili při vánoční výzdobě, na jaře vysadíte ven. Pro vylepšení půdy přidejte rašelinu. Skimie pokvete od května do června růžovými či fialovými květy. Pokud budete chtít, aby ji zdobily červené plody, musíte koupit samčí a samičí rostlinky. Jenže rozlišit pohlaví při nákupu není snadné. Zahradníci doporučují nákup více kusů. Pojistíte se, že mezi nimi budou.

Vyrostla mladá jedlička



Uvažujete o tom, že si letos koupíte stromek v kontejneru, který pak umístíte na zahradu či terasu? Ideální jsou pomalu rostoucí jehličnany, ať už to bude jedle kavkazská, smrk stříbrný, nebo pichlavý, které bude moci využít jako vánoční stromek i během dalších let. Při nákupu si zkontrolujte, jestli má správně rozvinutý kořenový bal. Takový stromek snadněji překonává teplotní výkyvy, kterým bude vystaven.



Dejte mu čas při postupném přesunu z venkovního prostředí do vyhřátého pokoje. Ideálně by měl pobýt alespoň týden či dva v zimní zahradě nebo jiné nevytápěné místnosti. V případě rychlého přesunu by mohl jehličnan utrpět teplotní šok a uhynout. Dbejte na to, aby měl v pokoji dostatek světla a byl co nejdál od krbu, kamen či radiátorů. Při vánočním ruchu nezapomeňte na pravidelnou zálivku, zároveň hlídejte přemokření. Na postupnou aklimatizaci dbejte i při povánočním úklidu a postarejte se o ochranu kořenového systému proti mrazům, například obalením kontejneru jutou, minerální vatou, polystyrenovou drtí.