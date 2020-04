Toužíte po kytici, která vám doma bude dělat radost a přitom bude originální? Není to nic složitého, jen budete potřebovat několik pomůcek a dobrou radu, jak na to. Navíc květinářství a zahradnictví jsou zatím otevřená, takže vám nic nebrání.

Pak aranžujte květy, začněte od větších a pevnějších, větviček a tvrdšího materiálu | Foto: Květinová dílna luka:sh

Co budete potřebovat:

* Rostliny podle vlastní fantazie, které seříznete na konci do špičky a necháte nejlépe 12 hodin ve vodě

* Aranžovací hmotu

* Libovolnou nádobu podle vlastního vkusu

* Fólii, může to být mikroten, celofán nebo takzvaná fresh fólie

* Ostrý nůž

* Zahradnické kleště

* Dekorační materiál (není povinný, ale můžete si s ním pohrát)