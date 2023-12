Sedmý ročník přehlídky basketbalových nadějí Young Guns 2023 hostily před Vánocemi Jindřichův Hradec a Pelhřimov. V konkurenci osmi celků vybojoval zlaté medaile litevský Žalgiris Kaunas. Domácí GBA vybojovala bronz, CZ Academy skončila čtvrtá.

Přehlídku mladých basketbalových nadějí Young Guns 2023 hostily Jindřichův Hradec a Pelhřimov. | Foto: se svolením GBA

Litevští hráči zdolali ve finále italský tým Stella Azzurra Roma. O medaile se střetly GBA s CZ Academy, bronz nakonec bral pořádající tým.

Konečné pořadí

1. Žalgiris Kaunas

2. Stella Azzura

3. Get Better Academy

4. CZ Academy

5. Orange Lions

6. GAK Gdynia

7. Vienna Timberwolves

8. Next Hoops

Turnaj tradičně objevuje budoucí hvězdy basketbalového nebe. Zapamatujte si proto i jména největších individualit turnaje. Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen Dovydas Buika z týmu Žalgiris Kauna. Ten byl také součástí All Star týmu.

Společně s ním do něj byli jmenování jeho spoluhráč Nedas Raupelis, Kaur Tomann ze Stella Azzurra a dva zástupci týmu GBA – Tomáš Valentíny a Toms Linis.

„Jsme velmi vděční, že jsme opět dokázali uspořádat další kvalitně obsazený turnaj a umožnili jsme talentovaným hráčům poměřit své síly a dovednosti v mezinárodním měřítku,“ ohlédl se za turnajem ředitel pořádající Get Better Academy Julina Beťko. „Z ohlasů samotných účastníků si dovoluji soudit, že přesně to se nám podařilo. Hráči naší GBA získali kromě skvělého bronzu také velmi cenné zkušenosti, které jsou zásadní pro další sportovní posun.”

Ve fotogalerii si prohlédněte momentky z letošního ročníku, níže vzpomínka na ročník 2021: