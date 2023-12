Basketbalová paráda. Už sedmý ročník přehlídky talentů Young Guns GBA Invitational tradičně hostí Jindřichův Hradec a Pelhřimov. A tradičně přijedou akademické výběry elitních evropských klubů. Turnaj odstartuje v obou městech čtrnáctého prosince.

Pátý ročník basketbalového turnaje Young Guns GBA Invitational 2021. Na snímku tehdejší vítěžové Stella Azzurra Roma (v černém) při utkání s domácím týmem. | Foto: Kamil Vaněk

Na turnaji se představí atraktivní mezinárodní konkurence. Český basketbal bude reprezentovat národní CZ Academy a Get Better Academy. „Mezinárodní konfrontace je něco, co v naší akademii považujeme za klíčové pro rozvoj našich hráčů,“ vysvětluje Julian Beťko, ředitel pořádající Get Better Academy.

Na turnaji se v minulosti představili i hráči, kteří se později prosadili do draftu NBA. Například Mattero Spagnolo, momentálně hráč Alba Berlín, nebo současný spoluhráč Tomáše Satoranského a Jana Veselého v FC Barcelona Rokas Jokubaitis.

Kromě jindřichohradecké haly se turnaj odehrává také v Pelhřimově. „Pro Sojky Pelhřimov se spolupořádání nejprestižnějšího tuzemského turnaje juniorů stalo tradicí, které si velmi vážíme. Díky partnerství s GBA Lions Jindřichův Hradec naši dlouhodobou práci s mládeží posouváme na vyšší level,“ vysvětluje Václav Plášil, místopředseda BK Sojky. „Je pro nás velkou poctou opět přivítat v našem městě giganty evropského i zámořského basketbalu a vidět v akci budoucí basketbalové hvězdy.“

Turnaj startuje ve čtvrtek, celé dění vyvrcholí finálovým dnem v neděli v Jindřichově Hradci.

V naší fotogalerii si můžete připomenout pátý ročník z roku 2021, který ovládl i letošní účastník – Stella Azzurra Roma.

Young Guns GBA Invitational 2023

termín: 14.–17. prosince 2023

místa konání: sportovní haly v Jindřichově Hradci Pelhřimově

účastníci:

skupina v Pelhřimově: CZ Academy (ČR), Next Hoops (Španělsko), Stella Azzurra Roma (Itálie), Orange Lions Academy (Nizozemsko)

skupina v J. Hradci: GBA (ČR), Žalgiris Kaunas (Litva), GAK Gdynia Academy (Polsko), Vienna Timberwolves (Rakousko)



