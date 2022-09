Byl to smuteční ceremoniál důstojný velikosti největší královny světa, protože Alžběta II., panující na několika kontinentech, takovou královnou byla. Sedmdesát let její vlády bylo dobou, na kterou se bude vzpomínat v dobrém, protože to přes všechny problémy byly časy, kdy se královniným poddaným dařilo lépe než kdykoli před tím.