Když nikdo nechce ropu

Krize nás učí novinkám. Ať už to jsou krize politické, tak především ty ekonomické. Ta minulá například přinesla záporné úroky. Do té doby si nikdo neuměl představit, že by někomu platil za to, že si od něj půjčí peníze. A hle, státy jako Německo či Švýcarsko od lidí vybíraly peníze za to, že jim titíž lidé půjčí. Jako byste šli do banky pro půjčku a banka vám za to ještě zaplatila. Říkáte si, že to je divné? A přeci se to dělo a děje.

Foto: Deník