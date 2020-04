Prezident Miloš Zeman rád opakuje bonmot, že investice nemají volební právo, a proto se za ně vždy u vlády přimlouvá. Škoda že nyní nelobbuje i za jiné. Tisíce lidí se totiž ocitly bez prostředků. Do takřka neřešitelné situace se dostaly matky samoživitelky, jimž partneři neplatí alimenty, a teď navíc přišly o dohodu o provedení práce. Tuto formu obživy volí až 16 procent sólo rodičů. Jim stát zatím nijak vstříc nevyšel.

Foto: Deník

Dohodářům s příjmem do deseti tisíc korun měsíčně ani pomoci nehodlá. Snad přilepší přinejmenším těm, kteří ze své práce odvádějí daně. Andrej Babiš rád uvádí, že premiérský plat posílá prostřednictvím nadace právě samoživitelkám. Jak to, že nyní nebouchl do stolu a nebyl ve vládě jejich hlasem?