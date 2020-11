Po Prymulově rezignaci se očekávalo podobné gesto i od Faltýnka. Nepřišlo nic, jen urychlení dávno řečeného faktu, že končí jako první místopředseda hnutí, tedy v čistě formální pozici. Faltýnkova reálná moc se odvíjí od jeho postavení předsedy poslaneckého klubu ANO. Ten má 78 členů a sešel se dnes.

Odvolal Faltýnka? Žádal podrobné vysvětlení onoho nočního setkání včetně přítomnosti právníka Květoslava Hlíny a Jana Gottvalda jr.? Chtěl vědět, co bylo pravým smyslem konspiračního a nepovoleného rendez-vous? Bylo to instalování nového šéfa Všeobecné zdravotní pojišťovny, zakázka na antigenní testy nebo zdravotní techniku spojenou s covidem? Nic z toho poslance ANO nezajímalo.

Podle Faltýnka nikdo nepřišel s návrhem, aby se o jeho setrvání čele klubu hlasovalo. Na mailový dotaz mu ale zhruba dvě třetiny kolegů vyjádřily podporu. To opravdu nikoho z ANO Faltýnkovo extempore nezvedlo ze židle? V klubu je jedenáct lékařů, z toho tři profesoři, hejtman Ivo Vondrák, podnikatelé.

Všem je to jedno? Nebo si už tak zvykli na rutinu podle hesla držte pusy a krok, odměna v podobě nominace na čelní místa kandidátek vás nemine? Možná si ale myslí, že Faltýnek je jedinou správnou osobou, která by je měla vést, protože je šikovný a vyzná se. Pokud platí polední varianta, je to s demokracií v Česku horší, než jsem si myslela.