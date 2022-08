Lídr hnutí ANO Andrej Babiš slíbil, že po dobu českého předsednictvív Radě EU kvůli mezinárodnímu renomé země nebude tlačit na pilu. „Několikrát jsem v posledních týdnech zopakoval, že pokud by teď neprobíhalo české předsednictví v EU, určitě bychom iniciovali hlasování o nedůvěře vládě a vystavili jí bilanční účet za její katastrofální vládnutí. A neuděláme to jen kvůli image naší země,“ uvedl nedávno. Jenže řeči plynou a voda teče. Za pár týdnů jsou komunální a senátní volby, tudíž každá reklama zadarmo se hodí.

Názorový obrat babišovci zdůvodňují kauzou Mlejnek, setrváním Víta Rakušana ve funkci ministra vnitra a také neschopností vlády řešit energetickou krizi. Přestože sněmovní aritmetika akci předem odsuzuje k neúspěchu, ANO do toho půjde. Neodradí ho ani fakt, že případ s obsazením šéfa rozvědky pomalu vychládá a že Fialův kabinet představil konkrétní podobu energetického úsporného tarifu i další pomoc občanům. Pod kotel je nutné přikládat pořád.

Kanonáda pokračuje

Bohužel to dál dramaticky štěpí veřejnost, která je nervózní, frustrovaná a plná obav z podzimních dnů. Zjistila jsem to i podle ohlasů čtenářů. Vždy mi psali hodně, mnozí se mnou nesouhlasili, ale předkládali věcné argumenty, polemizovali. Nyní se to změnilo.

Po rozhovoru se senátorem Jaroslavem Doubravou k jeho návštěvě Krymu mi přetekla e-mailová schránka nenávistnými vzkazy za nadbíhání Ukrajincům, přebírání vládní rétoriky a údajné vyhrožování respondentovi. Příspěvky plné vulgarismů a výhrůžek smrtí. Totéž, ale v opačném gardu, se dělo po publikování mého komentáře k výrokům ministryně obrany Jany Černochové o násilné smrti Darji Duginové. Tolik zloby jsem dlouho nezažila. Myslím, že přitom vůbec nešlo o mne, aleo potřebu pisatelů ventilovat vztek či strach a utvrdit se ve svém pohledu na věc. Což značí další hloubení průrvy ve společnosti.

V tak složité situaci by bylo rozumné omezit opoziční kritiku na holá fakta a přicházet s návrhy na to, jak to dělat lépe. Poslanci ANO Patrik Nacher, Věra Adámková nebo Aleš Juchelka to tak dělají už dlouho a slouží jim ke cti, že v tom pokračují i v těchto dnech. Byť na vzpouru proti hlasování o nedůvěře Fialově vládě ani oni nenašli odvahu. Přesto konkrétně jejich příspěvky na předmětné sněmovní schůzi by si ministři poslechnout měli. Nebude z nich kapat jed, ale věcné připomínky a podněty ke zvládnutí několikanásobné krize.A to teď potřebujeme nejvíc.