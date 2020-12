To, co lidé slyší v této debatě, jim na naději asi nepřidá, okomentoval vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) v pořadí třetí rozpravu k prodlužování nouzového stavu. Měl pravdu. Byli jsme svědky nepřekonatelných rozporů, vzájemného obviňování a záchrany vlády v podobě komunistických poslanců.

Foto: Deník

Bez nich by stav, který vládě umožňuje řídit zemi za covidu, skončil tuto neděli. O půlnoci by padly restrikce, povolávání mediků a armády, omezení pohybu atd. Do týdne by tu byly tisíce nově nakažených a stovky mrtvých.