Firmě Pfizer lze věřit. Pokud už vypustila zprávu o bezpečné vakcíně do světa, tak tu za několik týdnů bude účinná zbraň proti viru. Do té doby máme jen ty, které se osvědčily už za starověku: nedružit se, mýt si ruce a zakrývat nos a ústa. Jak prosté.

I nejzarytější šiřitelé konspiračních teorií však musejí vidět, že to funguje.

Podle seriózního průzkumu je těch, kdo zcela odmítají vládní opatření, zanedbatelná menšina. O mnoho četnější jsou ti, kteří o nebezpečí vědí, ale vědomě či nevědomě riskují. Každý člověk má právo riskovat. Jenže mladí lidé tady nehrají ruskou ruletu o svou hlavu, ale o hlavy svých dědečků a babiček…

Návrh odborářů na volné pondělí byl sice troufalý a málo opodstatněný. Tam, kde si to zaměstnavatelé mohou dovolit, měl by být do jisté míry vyslyšen. Přes fatální zářijové chyby vlády se výrazně zvyšuje naděje, že epidemií projdeme bez úplného uzavření ekonomiky. Je to jako když celá země zadržuje dech. Už je to nepříjemné, ale je potřeba vydržet a neutonout. O to nádhernější pak bude nadechnutí.