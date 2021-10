Jistě, jsou tam vlezlé reklamy, leč ty jsou všude kolem. Jistě, snaží se nám vnucovat, leč kdo se dnes nevnucuje? A že to kazí mládež? Bože můj! Před pár lety se to říkalo o rokenrolu.

Jak to tedy je? Je Facebook milým prostředím pro získávání kamarádů, nebo je nástrojem ďáblovým a má být spoután? Předně: Na tom, že kapitalista, který měl geniální nápad, touží po zisku, není nic zlého. Nabízí nám hračku, se kterou můžeme naložit, jak chceme.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.