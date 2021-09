Vědecká veřejnost není neomylná. Pokud však něco tvrdí valná většina specialistů, je dobré se tím řídit. Nic lepšího totiž nemáme. Tak do třetice všeho dobrého!

Jízlivec též nepochybně podotkne toto: Vyspělé státy nakoupily pod tlakem mnohem víc dávek, než kolik mají obyvatel. Tak se to nějak spotřebovat musí.

Kdo a jak může zaručit, že třetí dávka zafunguje? Nebylo dost času na zkoušky a jejich vyhodnocení. Řekněme, že máme hnojivo a zaléváme jím růži. Ta však nevzkvétá. Bude se jí dařit, když přidáme neúčinného prostředku do konve?

Vláda bude dnes rozhodovat o třetí dávce vakcíny Pfizer-BioNTech. Lékaři vesměs doporučují, aby ji dostali senioři či zdravotníci očkovaní v prvních měsících letošního roku. Nebo pacienti s oslabenou imunitou. Například po transplantaci. Vláda by měla určitě třetí dávku schválit, i když argumentů proč ne, je dost.Především se bude namítat, že farmaceutické firmy dělají z lidí pokusné křečky. Když se začalo v Británii a Izraeli a USA už na sklonku roku 2020 očkovat, hledělo se na to jak na smilování. Jenže virus nelenil a vytvořil deltu. Ta ochranný krunýř občas prorazí. V zemích proočkovaných skrz naskrz řádí kolikátá už vlna.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.