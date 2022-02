Ředitelé škol začínají už třetí rok s koronavirem, který jim kompletně změnil profesionální život. Zdigitalizoval výuku akčněji, než by se to povedlo kterémukoli ministrovi. Donutil kantory všech aprobací a věkových skupin učit na dálku. Změnil způsoby hodnocení a komunikace s rodiči. Nemilosrdně odhalil nerovnosti mezi žáky. To všechno museli z velitelského můstku řešit za pochodu. Kromě krizových manažerů se stali také napůl hygieniky.