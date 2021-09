Pokud si teď někdo říká, že tolik cavyků kvůli určitému výpadku ve vzdělání není snad zapotřebí, mám po ruce jedno číslo. Podle ekonomů z institutu IDEA jediný týden výuky na dálku může do budoucna vést ke ztrátě až 33 miliard korun. Tak moc pokles vzdělanosti sníží produktivitu práce. Nad tím nelze mávnout rukou.

Hodně již pomohly letní doučovací kempy a punc kvality má i projekt ministerstva školství, díky němuž by se do Silvestra měl ukrojit veliký kus z krajíce neznalostí. Plagův resort uvolní na odměny učitelů, studentů pedagogických fakult či lidí z neziskovek 250 milionů korun.

Příští středu zasednou do lavic žáci základních a středních škol. Než tak učiní, otestují se. Ve společných prostorách budou muset nosit roušky nebo respirátory. Tím je řečeno vše. Covid-19 je tím neřádem, který vnesl do školního řádu nepořádek. České děti byly nejdéle v Evropě zavřené doma, což v jejich hlavách i duších zanechalo stopy. Podle České školní inspekce má značné mezery ve znalostech a dovednostech 36 500 žáků ZŠ a 18 tisíc středoškoláků. Na jejich zahlazení bude zapotřebí nejméně deset měsíců. Nejhůř jsou na tom v Ústeckém kraji, což je výzva pro zdejší jedničky kandidátek Andreje Babiše a Ivana Bartoše.

