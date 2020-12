Kromě strachu o svoje živnosti mají dojem, že si z nich ministři dělají legraci, posouvají hodnotami PSA podle podivných měřítek, aniž by za nimi viděli živé lidi a jejich problémy.

Chápu jejich rozhořčení a snažím se je chlácholit vizí vakcíny, která už je na dohled. „Očkovat se nedám ani omylem. Ještě bych po tom ochrnula,“ sdělila mi mladá kadeřnice.

V tu chvíli je mi jasné, že nás čekají ještě perné měsíce, kdy bude nutné obyvatelstvo přesvědčit o tom, že vakcína je jediný účinný prostředek na koronakrizi. V USA se do kampaně už nyní zapojili tři bývalí prezidenti – George W. Bush, Bill Clinton a Barack Obama.

V Česku by podobná reklama v podání Václava Klause očkovací plán asi úplně pohřbila. Zvláště pokud by přidal tezi, že kdo se nechá píchnout do hýždě, je promigrantské individuum. Premiér Andrej Babiš ve sněmovně vysvětlil, že se kvůli svým zdravotním komplikacím z mládí teprve musí poradit s lékařem, zda je pro něj vakcína vhodná.

To asi u spousty lidí vzbudí nedůvěru, protože úplně zdravý je málokterý člověk starší šedesáti let. Je proto nezbytně nutné, aby vláda měla chytrou, otevřenou a pochopitelnou strategii, jak zapojit do očkování co nejvíce lidí.

Jinak se z té virové patálie nevyhrabeme.