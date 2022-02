Je to takový zápas, z něhož fanoušci obou stran odcházejí nespokojení, protože ani jedna ze stran nic moc nepředvedla a na výsledkové tabuli svítí i po závěrečném hvizdu stav nula nula. Důvod, proč se vůbec celý zápas, který dospěl až k soudnímu tribunálu Evropské unie, musel odehrát, hledejme především na polské straně. Polsko se s Prahou o obřím dole, který chce vytěžit uhlí až na samu hranici s Českem a vytvořit prakticky na hraniční čáře třísetmetrovou propast, odmítalo vůbec bavit. S tím, že do toho, co se děje na polském území, Čechům nic není.

Těžba v Turówě bude pokračovat. Česká a polská vláda našly dohodu

Až soudní žaloba u evropského soudu donutila Polsko něco dělat. Ještě více ale Praze pomohlo předběžné opatření evropského soudu, který zcela správně nařídil Varšavě zastavit těžbu a pak také vyměřil Polákům tvrdé pokuty za neplnění verdiktu. Pokuty, které přišly Polsko na víc než miliardu dvě stě miliónů, tedy na víc, než kolik se nakonec uvolí zaplatit Česku.

Právě denně naskakující evropská soudní pokuta byla tím, co Varšavu donutilo se s Českem dohodnout. Oproti podzimní verzi, která už byla téměř na stole, jsme mnoho nezískali. Jen o něco delší arbitrážní dohled evropského soudu, příslib, že dosud nefunkční stěna na zadržování doby budovaná u českých hranic musí být funkční. A také, že Česko bude konečně informováno o tom, co se v dole děje a co se v něm do budoucna chystá. Výhrou není ani celkem 45 miliónů euro, tedy kolem jedné miliard korun „odškodného“. Dobré je jen to, že 35 miliónů euro zůstane přímo občanům Liberecka.

Polsko v kauze dolu Turów porušilo unijní právo, uvedl advokát soudu EU

Otázkou je, zda celá dohoda bude fungovat. Může, ale pouze v případě, že se Polsko a polská důlní společnost PGE začne k Čechům chovat jako k lidem, kteří mají stejná práva jako Poláci. Tedy, že jim problémy působené dolem bude finančně a jinak kompenzovat. Že se bude těžit tak, aby byly způsobeny co nejmenší škody krajině kolem dolu a lidem, kteří tam žijí.

I tak ale bude důl Turów dál zločinem na krajině půvabného česko-polsko-německého Trojmezí. Zločinem, jehož pokračování však mohou zastavit jen sami Poláci.