Žulu na vlasenickém sympoziu nahradilo dřevo

Lhota-Vlasenice – Sochařské symposium ve Lhotě-Vlasenici letos přichází se změnou. Výtvarníci, kteří se sešli v Magické zahradě, nebudou pracovat se žulou, jak tomu bylo v předešlých letech, ale nahradí ji dřevo. Změnil se proto i název akce, a to na Dřevořezbářské sympozium.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jaroslav Sýbek

Sochaři začali svá díla vytvářet v pátek a budou tu až do neděle. Hlavní část akce je ale naplánovaná na sobotu. „Symposium je součástí Vlasenického tvoření, které se koná v sobotu. Ale protože by se to všechno nestihlo, tak sochaři pracují tři dny,“ vysvětlila organizátorka symposia Barbora Říhová.

Žula se tento rok zvelebovat nebude. „Přijeli čtyři sochaři z České republiky, kteří začali pracovat už v pátek. Letos poprvé pracují se dřevem,“ prozradila Říhová, s jakým materiálem letos budou umělci pracovat. Sešli se tady Jan Hanz Štěbeták ze Strmilova, Ondřej Drábek z Choustníku, Michal Bělka z Pardubic a Míra Burša z Brna.

Umělecké kousky v budoucnu využijí děti po celý rok. „Vyrábějí dřevěné herní prvky, které budou umístěny v lese. Dostali jsme dotaci na zvýšení rekreační funkce lesa, jejíž součástí jsou právě určité herní prvky,“ nastínila uplatnění dřevěných výrobků Říhová.

Jejich využití bude opravdu pestré. „Jeden vyrábí houpačku, druhý houbičky, které mohou sloužit například na sezení, třetí dřevěný sochu a poslední dělá takové totemy, z kterých se budou skládat prolézačky,“ vyjmenovala organizátorka.