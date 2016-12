Ztracená kabelka a knihy. Poctiví nálezci ještě existují

Pelhřimovsko – Dva příběhy, které se v předvánočním čase sešly v redakci Pelhřimovského deníku, jsou důkazem toho, že dobří lidé ještě existují.

Předvánoční shon, přeplněná nákupní centra, tlačenice ve frontách, všudypřítomný stres a spěch. Tyto faktory jsou většinou viníkem nesoustředěnosti a následných chyb, které se mohou stát každému.

Právě s tím se začátkem prosince setkala i Jaroslava Pražanová při svých nákupech v Pelhřimově. „Nakoupila jsem, odvezla košík do přístřešku a s nákupem spěchala k autu. Tašku jsem hodila na sedačku a v tu ránu jsem si uvědomila, že u sebe nemám kabelku. Utíkala jsem proto zpátky do přístřešku na košíky, a co jiného jsem mohla čekat. Kabelka spolu s větším finančním obnosem, doklady, kartami, mobilem a klíči byla pryč," převyprávěla nepříjemnou zkušenost při nakupování Jaroslava Pražanová z Pacova.

Dodala také, že v tu chvíli jí nebylo úplně nejlépe. „Představa, že budu v tomto období ještě běhat po úřadech a vyřizovat nové doklady, že peníze jsou nenávratně pryč, mě děsila," myslela v tu chvíli na následky, se kterými se bude muset potýkat.

Jaroslava Pražanová stála ve tmě před pelhřimovským supermarketem a přemýšlela, co dál. „Přistoupil ke mně pán a zeptal se, jestli nehledám kabelku. Prý ji někdo našel a odnesl do supermarketu na pokladnu. Děkuju, volala jsem a utíkala dovnitř," vzpomínala Pražanová na náhlý pocit štěstí a úlevu při zjištění, že kabelku nikdo neukradl.

Podle jejích dalších slov opravdu kabelka u pokladny byla. „Pokladní mi ji s úsměvem předala," řekla Pražanová s tím, že v kabelce nic nescházelo.

Dodala také, že stát se to může každému, že něco zapomene nebo ztratí. Ale už ne každému se stane, že se mu ztracená věc vrátí.

Velké štěstí měla začátkem prosince při nakupování vánočních dárků i Jana Brožková. „V pondělí 5. prosince jsem navštívila prodejnu Mléčných lahůdek v Pelhřimově a zapomněla jsme tam nakoupené knihy, které jsem měla jako vánoční dárek. Nedoufala jsem, že knihy najdu, ale přesto jsem obtelefonovala obchody, ve kterých jsem v pondělí byla," přemítala Jana Brožková z Černovic.

Když se ale dovolala právě do pelhřimovských lahůdek, do kterých v pondělí zavítala, knihy byly na světě.