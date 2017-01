Želivem se bude ozývat štěkot

Želiv – Rekreační areál Želivka o nadcházejícím víkendu zaplní čtyřnozí mazlíčci z Jihočeského kraje.

Pravidelní návštěvníci Jihočeské psí akademie v Kleci se totiž v Želivě budou věnovat přípravě psů na sportovní aktivity.

Aktivní víkend plný sportu jim začíná už dnes. „Program je opravdu nabitý a protože u nás nesportují jen psi, ale i jejich majitelé, začínáme hned v pátek večer šestikilometrovým výběhem po místních kopečcích," prozradila Tereza Hladká, hlavní trenérka a majitelka Jihočeské psí akademie.

Takzvaní páníčci mají před sebou několik výběhů, posilovací a koordinačně dynamické cvičení. Jejich sportovně založení psi anebo psi připravující se na závodní kariéru sportovce budou venku budovat sílu a výbušnost pomocí několika tréninkových jednotek. „Jde například o trénink sprintů do kopce nebo zátěžový trénink, kdy pes tahá zátěž na rovince i do kopce, a to tak, že pes táhne v rychlosti svého majitele buď na běžkách, v běhu anebo na bobech," řekla Hladká.

Účastníci víkendu, kterých bude, nepočítáme-li psy, celkem 21, se mohou těšit také na několik tréninků koordinace, triků a dogfitness, při kterém psi posilují na balančních pomůckách. „Protože většina z našich svěřenců aktivně trénuje pachové práce, během víkendu se uskuteční také několik lekcí právě na pachovou identifikaci," ukončila Hladká.