Ze soukromé akce ve Vlasenici se opět vyklubaly velké závody

Lhota – Vlasenice – I přes husté sněžení panovala na louce za vesničkou Lhota – Vlasenice na Kamenicku, kde se během uplynulé soboty sešli milovníci zimních sportů, skvělá nálada.

Uskutečnil se tam druhý ročník závodů na běžkách. Odpoledne se pak závodníci s lyžemi vrhli na biatlon. „Tady se každá soukromá akce vždycky trochu zvětší. Tak to bývá třeba i v létě, když pořádáme Beach. Ale je to stále o obyva-telích Vlasenice, příbuzných a kamarádech," prozradila spoluorganizátorka běžkařských závodů Barbora Říhová, jak to tradičně dopadá s akcemi pořádanými ve Lhotě – Vlasenici.



Na běžecké závody nakonec dorazilo 26 účastníků. „Máme tu 13 dvojic, takže 13 lidí jede klasiku a 13 lidí skejtuje. Loni byl počet účastníků podobný," dodala Říhová.



Přestože na závody přijelo opět více nadšenců než bylo původně v plánu, organizátory to nijak nezaskočilo. „Po každé akci, co uděláme, si sedneme a napíšeme si, čeho bylo hodně, čeho bylo málo a co je potřeba zlepšit do příště, takže z loňska jsme trochu poučený, ale co se týče organizace, je to hodně podobné jako loni. Nic zásadního jsme neměnili," řekla Barbora Říhová.



I s počasím to měli běžkaři podobné jako v minulém roce. „Loni to bylo akorát o tom, že ten sníh byl jenom týden, takže to byla taková hurá akce. Původně jsme akci plánovali pouze jako závody dvojic, ale pak kluci vymysleli vzduchovky, tak jsme k tomu přidali i biatlon," přemítala Říhová. „Sníh se tady vždycky drží a stopy tu místní stále udržují, takže je škoda toho nevyužít. Navíc nadšenců je tady spousta," pochvalovala si ideální podmínky pro závod Říhová.



Odběhnout si několik oválů na lyžích přijela v sobotu i mladá závodnice Tereza. „Po rovině a z kopce se mi jelo parádně, do kopce to bylo horší. Hlavně je tady úžasná atmosféra a mám skvělého parťáka, takže na závody určitě přijedu i příště," pověděla Tereza Houšková.