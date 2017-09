Zchátralá sokolovna už patří Černovicím. Teď se řeší, co s ní

Černovice – Budova Sokolovny v Černovicích má nového majitele. Zhruba od začátku srpna je jejím právoplatným majitelem město Černovice. Jeho radnice teď plánuje, jak získaný objekt efektivně využít a jak jej tedy i zrekonstruovat.

Nad sokolovnou v Černovicích nyní visí velký otazník. Foto: Deník/Alexandra Knapová

Město koupilo sokolovnu za tři miliony korun. Župa plukovníka Švece dostala milion a 750 tisíc korun a místní Tělovýchovná jednota Sokol prodejem získala milion a 250 tisíc korun.

O budovu sokolovny usilovali zástupci města už zhruba pět let. „Sokolovnu jsme chtěli dostat zadarmo, protože do opravy budovy budeme muset zainvestovat značný obnos peněz. Dlouho se vedla jednání, za kolik nám ji prodají, a jestli by to nešlo nějak bezúplatně, a to se nepodařilo. K této dohodě došlo někdy před rokem,“ nastínil starosta Černovic Jan Brožek (Hasiči pro Černovicko), jak se vyvíjely představy o získání sokolovny do majetku města.

K podpisu kupní smlouvy ale došlo až začátkem letošního srpna. „My jsme koupi odsouhlasili už někdy v lednu, ale bohužel procesy na straně župy a obecně Sokola trvaly dlouho, protože u nich to musí schvalovat nejvyšší orgán,“ přiblížil černovický starosta.

Podle něho je sokolovna ve velmi špatném stavu. „Na budově je potřeba opravit téměř všechno. Musí se například vyměnit střecha i okna. Špatný je tam vytápěcí systém, podlaha, sociální vybavení, bytové i nebytové prostory, včetně zanedbané hospody. V sálu je také zapotřebí vyměnit parkety a vyřešit skladovací prostory,“ popsal Brožek.

Se samotnou rekonstrukcí sokolovny ale Černovičtí také jen tak nezačnou. „Když získáme projektanta a nějakou studii ještě do konce letošního roku, tak to bude velký úspěch. Projektanti totiž vůbec nemají čas. Než se tedy s rekonstrukcí vůbec začne, tak to ještě několik let potrvá,“ zauvažoval Brožek.

V sokolovně by po rekonstrukci mohly být tři funkční celky. Sál s příslušenstvím, hospoda, ve které by se dalo vařit, a zázemí pro spolkovou činnost. V sokolovně by mohli mít zázemí Černovická dechovka, pionýři, svaž žen, šermíři, matky s dětmi, chovatelský kroužek i Sokol.