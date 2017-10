Zapečetěná kasička skrývala více než deset tisíc korun

Pelhřimov – Oblastní charita Pelhřimov už zná výsledky letního bazaru knih. Premiéra originální akce, kdy spolupracovala nezisková organizace s pelhřimovským knihkupectvím, přispěla na dobrou věc více než 10 tisíc korun.

Rozpečetění kasičky bylo pro organizátory očekávané překvapení.Foto: Archiv Oblastní charita Pelhřimov

Díky obrovskému zájmu, který nikdo z organizátorů neočekával, byl obsah zapečetěné kasičky pro všechny velkým překvapením. Výtěžek z bazaru činil 10 tisíc 425 korun a poputuje na provoz Domácího hospice. „Pro představu částka 10 425 korun pro domácí hospic znamená například 35 hodin práce lékaře ve zmíněném subjektu, nebo 29 dní pohotovosti zdravotních sestřiček, v domácím hospici,“ upřesnila možnosti využití financí Martina Kábelová, ředitelka Oblastní charity Pelhřimov.

Do dobročinné kasičky měli šanci dárci přispívat od první poloviny srpna do konce září. Lidé si před Knihkupectvím U Vrány mohli vybrat z připravených krabic knihu a poté do zapečetěné kasičky přímo v knihkupectví vhodit libovolnou částku. Zájemci však do bazaru mohli přispět i svými vyřazenými knihami, které do bazárku věnovali. V bazaru se v průběhu akce sešlo 500 knih a zhruba 200 si jich lidé za dobrovolný příspěvek odnesli domů.