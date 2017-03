Zámek se nejspíš ještě otevře

Červená Řečice – Zchátralý zámek v Červené Řečici, který čeká na nutné záchranné práce, se oproti původnímu záměru jejich vlastníků zřejmě ještě letos otevře veřejnosti.

Pohled na červenořečický zámek potvrzuje, že se s opravami na některých objektech už začalo.Foto: Deník/Jiří Jíra

Zatím totiž není jasný osud žádosti vlastníků o dotace na zásadní opravy, naopak už jasné je, že se práce budou muset odložit.

Vlastníci zámku, kteří jsou sdruženi v družstvu Zámek Šebestián, původní záměr přehodnotili, přestože zásadní žádost o dotaci podali loni v březnu. „Žádost byla podána v březnu 2016, dodnes však čekáme na oficiální vyhodnocení," informoval Deník rok po podání žádosti předseda družstva Daniel David.



Současně uznal, že se původní termíny kvůli chybějícímu rozhodnutí o přidělení dotace posouvají a že je v současnosti reálné, že opravdové stavební práce při záchraně zámku začnou nejdříve až příští rok.



Tím se mění i plán se zpřístupněním zámku veřejnosti. „Pro sezonu 2017 tedy bude zámek pro veřejnost otevřen," vzkázal před několika dny David. Bližší informace, tedy například otvírací hodiny, budou s předstihem zveřejněny na oficiálním webu vlastníka nemovité památky www.cervenarecice.cz.



Na červenořečické radnici zpráva o odkladu další rekonstrukce radost neudělala. „Byla bych raději, kdyby práce mohly začít co nejdříve," reagovala starostka města Zdeňka Bečková.



Na rozdíl od jiných památkových objektů ale na zámku v Červené Řečici v těchto dnech nefinišují přípravy na klasické dubnové zahájení návštěvní sezony. Zámek má být otevřený v omezeném a do značné míry stále v provizorním režimu.



Družstvo Zámek Šebestián v předešlých letech začalo se záchranou červenořečického zámku díky dotacím z Programu záchrany architektonického dědictví, který spadá pod Ministerstvo kultury České republiky. „Spolupráce probíhala příkladně na všech stranách," připomněl David.



Žádost o dotaci z loňského března mířila na program IROP 3.1. „Díky podpoře Ministerstva kultury a památkářů, jmenovitě Jana Beránka a Martiny Indrové z NPÚ, jsme v minulých letech zpracovali veškeré nutné podklady a byli jsme dobře připraveni v programu uspět," poznamenal předseda družstva Zámek Šebes-tián.



Červenořečický zámek další investice do záchrany potřebuje, investice předešlé zatím plánům na záchranu prokazatelně prospěly. „Podařilo se zastavit další znehodnocování veškerých cenných prvků budovy, zabezpečila a zakonzervovala se tak místa, kde by pravděpodobně došlo k nenahraditelným škodám. Dále se opravy týkaly zejména střech zámku. Podařilo se také plně oddlužit vlastní-ka – družstvo, kdy k dnešnímu dni nemáme žádné závazky po splatnosti," zrekapituloval předešlé aktivity Daniel David.



Náklady na rekonstrukci zámku v Červené Řečici odhadují jeho vlastníci na stamiliony. Poprvé po prohlášení za národní kulturní památku ho mohla veřejnost navštívit během mimořádných prohlídek na prahu adventu na přelomu listopadu a prosince 2014. Průvodci tehdy návštěvníkům přiblížili i stavební vývoj památky a rovněž postup záchranných prací.



Po více než dvou letech od prvního zpřístupnění zámku je Daniel David spokojený částečně. „Rychlost prací se po celou dobu odvíjela od financí, v rámci finančních možností jsem s tempem prací spokojen," doplnil rekapitulaci předseda družstva.



Současně připomněl, že celkové náklady na rekonstrukci zámku jsou odhadovány na stamiliony korun, takže při dosavadním roz-sahu finanční podpory a při možnostech samotného vlastníka by plná rekonstrukce mohla trvat desítky let.



Nicméně je známa i taková varianta, že by stavební práce na zámku mohly skončit v roce 2020. Hodně bude záležet, kdy vlastník získá potvrzení o přidělení už zmiňované dotace z programu IROP 3.1.



„Pak musíme vysoutěžit dodavatele, práce by tak měly začít nejpozději na jaře roku 2018. Rekonstrukce se týká zejména opravy kompletního pláště zámku včetně střech a stavebních otvo-rů, osvětlení zámku, oprav a zřízení nových přípojek energií, zčásti vybavení zámku," přiblížil David obsah projektu s žádostí o dotaci.



Letos by se tak ještě zámek mohl otevřít návštěvníkům. Daniel David potvrdil, že v omezeném režimu bude ještě zatím jen částečně opravený objekt zpřístupněn. „Předpokládám, že sezona prohlídek bude probíhat v období květen až září," odhadoval před několika dny David.



Zpráva o zpřístupnění zámku kvůli odklad stavebních prací naopak červenořečickou starostku potěšila. „Pokud bude ještě letos zámek otevřen, mohlo by k nám do města v turistické sezoně zavítat víc návštěvníků, což by bylo dobře," připomněla Zdeňka Bečková.

Daniel David dokonce připustil, že by za současné situace mohlo v srpnu zámek opět oživit i tradiční Slámování. „Slámování je soukromou akcí a pokud bude provozovatel mít zájem, proběhne i v letošním roce," uzavřel informace o zámku v Červené Řečici.