Zákaz kouření v nemocnici žádné stížnosti nepřinesl

Pelhřimov – Zatímco ve většině restaurací vzbuzuje zákaz kouření rozpaky, v pelhřimovské nemocnici se k němu tak kriticky nestaví. Moderní zdravotnické zařízení chce jít ostatním příkladem. Případné budování speciálních kuřáren odmítá.

Protikuřáckému zákonu se kromě restaurací, kaváren a barů, musí přizpůsobit také nemocnice a další zdravotnická zařízení.Foto: Deník / Loskot Jaroslav

Pelhřimovská nemocnice se celá léta potýká s častými stížnostmi nejen od svých pacientů, ale i tamních lékařů. „Pacienti mnohdy kouří přímo pod okny ambulance a ten kouř se dostává dovnitř,“ prozradila mluvčí Nemocnice Pelhřimov Petra Černo.

Situace se nijak nemění ani s příchodem chladnějšího počasí a zimy. Kuřáci si velmi často stoupnou přímo ke vchodu do budovy, protože nechtějí chodit nikam dál. Kouř se tak do nemocničního interiéru dostává také.

Novinka v podobě zákazu kouření, která vstoupila v platnost 1. června, vedení nemocnice nechává volnější ruce a může celou situaci ovlivnit. „Nutno zdůraznit, že v nemocničních budovách se stejně nikdy kouřit nesmělo,“ podotkla Černo.

„Nový protikuřácký zákon ale platí v celém areálu, tedy i v blízkosti pavilonů, což je hlavní podstata věci,“ sdělila mluvčí.

Zároveň dodala i to, že pokud si někdo popojde zakouřit dál do přilehlého parku, není bezprostřední důvod to okamžitě řešit. „Speciální kuřácká místa ale budovat nebudeme,“ zdůraznila.

Vše je o vzájemné toleranci. Zdravotní instituce chce jít okolí příkladem. „Všichni zde chápou, že je to míněno dobře a ku prospěchu nejen nekuřáků, ale hlavně samotných pacientů,“ přemítala Černo. „Vdechování kouře u některých může vyvolat další zdravotní problémy,“ zdůraznila.

Nový zákon zakázal kouření nejen pro pacienty, či návštěvy nemocnice. Dotkl se ale i jejich zaměstnanců. „Tím, že jsme zdravotní zařízení, tak naši zaměstnanci chápou, že zdravotníci by měli jít jako příklad všem ostatním,“ zhodnotila na závěr Černo.

Vedení Nemocnice Pelhřimov se navíc doposud s žádnou agresivní reakcí vůči zákazu kouření nesetkalo.