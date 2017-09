Za rok už by si mohli rynárecké děti hrát v novém

Rynárec - Nejmenším obyvatelům Rynárce na Pelhřimovsku se blýská na lepší časy. Po několika letech vyjednávání a čekání na dotaci už totiž konečně v obci dělníci staví tamním dětem novou mateřskou školu.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Ta by měla v areálu současné rynárecké základní školy vyrůst zhruba v polovině července příštího roku. „Když by se to povedlo, tak by školka mohla být otevřená 1. září 2018. Pokud ne, tak někdy v následujících podzimních měsících. Podle výzvy musí být dokončeno, předáno a zaplaceno do 30. září 2018. Zkolaudováno být ale do tohoto termínu nemusí,“ informoval starosta Rynárce Jan Pikl.

Se stavbou školky začali v Rynárci během letošního července. O nové školce už se ale v obci začalo žhavě debatovalo zhruba před dvaceti lety. „Nová školka je v Rynárci věčné téma. Řeší se to tady už zhruba patnáct, dvacet let. Bylo tu několik pokusů, jak školku postavit. Dokonce i nějaký projekt, který neprošel, žádost o dotaci, kterou jsme nedostali, a tak dále,“ shrnul Jan Pikl.

Původně byla školka navržená jako montovaná stavba. Současní tamní zastupitelé se ale shodli na tom, že levnější a lepší bude postavit zděnou stavbu.

Hlavním důvodem této stavby je nevyhovující velikost objektu stávající školky, který podle rynáreckého starosty není možné zrekonstruovat a zvětšit. „Současná školka už dlouhodobě nevyhovuje po stránce hygienických norem na jednoho žáka. Do současné školky by totiž mělo chodit mnohem méně dětí. Školka je navíc blízko silnice, takže je tam velká hlučnost a prašnost. Když jdou děti na školní zahradu, tak také musí přecházet poměrně frekventovanou silnici,“ nastínil Pikl několik důvodů.

Nová školka by měla mít kapacitu 56 dětí. „Do stávající školky chodí 40 dětí. Doufám ale, že do nové školky se bude hlásit ještě víc dětí než doteď. Rynárec je poměrně rychle se rozvíjející obec, takže dětí je tu dost a do školky k nám chodí i děti z Vokova, Houserovky nebo ze Zajíčkova,“ řekl rynárecký starosta.

Cena stavební části je zhruba třináct milionů korun. „Financovat ale ještě budeme vnitřní vybavení školky. Dotace zaplatí celkem 90 procent z celkové částky. Zbytek zaplatíme z rozpočtu obce. Stejně tak, jako jsme zaplatili i některé náklady, které jsou se stavbou spojené, a to například nákup pozemku nebo projektovou dokumentaci. Jsou to ale náklady, které by nám dotace také mohla zaplatit,“ ukončil Jan Pikl.