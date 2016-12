Za pití alkoholu na veřejnosti budou v Cerekvi lítat pokuty

Horní Cerekev – Téměř tři týdny platí v Horní Cerekvi vyhláška zakazující požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství.

ilustrační fotoFoto: Deník/Vladimír Šťastný

Výskyt osob s alkoholemv rukách na veřejnosti seod té doby snížil.

Město se rozhodlo pro schválení vyhlášky zejména kvůli obchodům s potravinami, které vedou asijští provozovatelé. „Takových obchodů je na území Cerekve několik. Jsou to večerky, takže některé z nich mají otevřeno i do desíti hodin večer. Toho pak zneužívají určití lidé, kteří si u nich nakoupí alkohol a místo aby si ho odnesli domů, si s ním sednou na schody, u kašny, do autobusové zastávky nebo kamkoliv jinam v blízkosti prodejny," vysvětlil hlavní důvody starosta Horní Cerekve Jaroslav Andrle.

Dalším důvodem bylo, že lidé požívající alkohol na veřejnosti často způsobovali v těchto místech nepořádek. „Odhozené prázdné obaly od alkoholu, další odpadky neřkuli něco horšího. Nezřídka se také udělalo někomu špatně a nestihl z veřejného prostranství odejít," stěžoval si starosta.

Problém způsobuje také to, že tyto obchody jsou v centru města. „Jeden takový obchod je v těsné blízkosti kulturního domu. Druhý je na náměstí a to jsou dvě exponovaná místa, kvůli kterým jsme dali vyhlášku v platnost," vyjmenoval večerky Andrle.

Vyhláška je platná od 1. prosince a už sklízí své první ovoce. „Zkušenost je prozatím taková, že tyto osoby zaznamenaly, že je něco takového v platnosti. Výskyt osob s alkoholem na veřejnosti se po začátku platnosti předpisu snížil," těšil se starosta z částečného úspěchu.

Zároveň si je ale město vědomo, že vyhláška jako taková nestačí. „Je nám jasné, že samotná vyhláška problém nevyřeší a že jsou nutné důsledné kontroly a následně jednat podle přestupkového zákona," řekl Andrle s tím, že lidem, kteří daný předpis poruší, hrozí od policie nebo přestupkové komise finanční postih.

Existuje však i pár výjimek, během kterých se alkohol na veřejnost znovu dostane. „Pokud se budou konat kulturní, společenské, sportovní akce, kde bude pořadatelem nebo spolupořadatelem město Horní Cerekev, tam budou uděleny výjimky. Paušálně je také výjimka udělena na data 31. prosince a 1. ledna," vysvětlil starosta s tím, že o výjimku mohou také požádat zájemci z řad veřejnosti radu města.

Vyhláška o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích se vztahuje nejen na město Horní Cerekev, ale také na místní části Hříběcí, Chrástov, Těšenov a Turovka.