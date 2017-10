Z bruslení pro seniory se v Humpolci stala tradice

Humpolec /FOTOGALERIE/ – Na Humpoleckém zimním stadionu je už pěkně živo, a to ještě před hlavní sezonou. Jedním z lákadel je úterní bruslení seniorů, ze kterého se stala tradice.

Zatímco veřejné bruslení v Humpolci funguje už od konce léta, speciální termíny vyhrazené pro bruslaře vyšší věkové kategorie začaly teprve minulý týden. „Bruslí se od 3. října, každé úterý od 10 do 11 hodin,“ potvrdil zástupce provozovatele Humpoleckých sportovišť Jiří Hynek.

Bruslení pro seniory sice není žádnou novinkou, ale za dobu svého fungování se z něho stala nepostradatelná místní tradice. „Myslím, že těm, kteří chodí, by to bruslení chybělo,“ poznamenal Hynek s tím že zmíněné bruslení vyhrazené pro seniory v Humpolci funguje od zprovoznění místního zimního stadionu.

Za tu dobu si pravidelná úterní hodina na ledové ploše totiž získala řadu aktivních návštěvníků. „Jsme rádi, že zde tyto hodiny fungují,“ prozradil s úsměvem jeden z bruslařů Miroslav Krpálek, který se na humpolecký zimní stadion vydal i tento týden. „Je teprve začátek sezony, proto tu není tolik lidí, ale v té hlavní sezoně sem chodí lidí více,“ zhodnotil účast na začátku letošního seniorského bruslení.

Podle provozovatelů by celkové počty bruslařů mohly být i vyšší. „Návštěvnost je různá. Tak okolo dvaceti seniorů chodí pravidelně každý týden. Mohlo by to být lepší, samozřejmě,“ připustil Jiří Hynek.

Seniorské bruslení bylo v předchozích letech pestřejší a na humpoleckém zimním stadionu se mimo jiné uskutečnilo i bruslení v maskách. „Nyní většinu času bruslíme a společně si povídáme,“ nastínil průběh úterního dopoledne Krpálek. Prozradil také, že věková hranice bruslařů neexistuje. „Několik let zpátky chodila pravidelně bruslit i osmdesátiletá paní,“ vyzdvihl.

Hlavní výhodu vidí aktivní senioři v tom, že mají ledovou plochu sami pro sebe. Na humpoleckém zimním stadionu podle nich totiž vládne větší klid, než když je klasické veřejné bruslení, na které chodí třeba i děti. Pro rodiny s dětmi provozovatelé humpoleckého zimního stadionu vyhradili hodinu bruslení každý čtvrtek od 3 do 4 hodin odpoledne.