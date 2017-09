Volný čas není nuda pomůže dětem na Vysočině s výběrem

Vysočina – Kromě toho, že děti spolu se svými rodiči teď řeší, co všechno musí mít do školy, co musí zaplatit a zařídit, tak školáci v těchto dnech ještě přemýšlí nad tím, jaké volnočasové aktivitě se budou v letošním školním roce věnovat.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Michal Vítů

Ve všech okresních městech v Kraji Vysočina se během září uskuteční akce Volný čas není nuda, která se všem dětem snaží toto rozhodování ulehčit. „U nás v Pelhřimově tato akce, konkrétně Ať žije sídliště, aneb Volný čas není nuda, začala. Rada dětí a mládeže Kraje Vysočina se u nás inspirovala, takže akci tohoto typu začali realizovat i v jiných okresních městech na Vysočině,“ prozradila Eva Havlíčková z pelhřimovské Hodiny H. Vybrat si a vyzkoušet si aktivitu, kterou spolky a organizace v Pelhřimově a okolí nabízí, budou moci malí zájemci v neděli 3. září od 14 do 17 hodin. „V Pelhřimově u Základní školy Osvobození bude zhruba dvacet spolků, které budou prezentovat své volnočasové aktivity. Jedná se například o sportovní, kulturní nebo vzdělávací kroužky. K dispozici tu ale bude i pelhřimovský Fokus Vysočina, Oblastní charita Pelhřimov nebo rodinné centrum Krteček,“ nastínila Havlíčková, na co se děti mohou těšit. V Pelhřimově nově, a to teprve druhým rokem, nabízí své aktivity pro malé i velké také Středisko volného času Síť, které letos přišlo s novým kroužkem. Zájemci se tak mohou mimo jiné hlásit i na Tvoření s pedigem. Děti se svými rodiči z Havlíčkova Brodu a okolí mohou na akci Volný čas není nuda zavítat v pátek 8. září, Třebíčští se mohou akce zúčastnit o den později, Žďár nad Sázavou s akcí pro děti a mládež přijde v pátek 15. září a v Jihlavě bude o zábavu postaráno v pondělí 11. září. Řadu zajímavých aktivit dětem tradičně nabízí také Dům dětí a mládeže (DDM) v Jihlavě, který letos přichází s celkem 99 kroužky. „Nepočítám ale do toho, že například břišní tanečnice mají pod sebou ještě sedm dalších skupin, takže to bychom se potom dostali zhruba na číslo 130,“ doplnil ředitel DDM Jihlava Vilibald Prokop. ČTĚTE TAKÉ: O opravě hřiště v Častrově se rozhodne již koncem září Ten také prozradil, že školáci se letos mohou těšit na lákavé novinky. Od pondělí 4. září se totiž mohou, přes internet nebo přímo v kanceláři DDM, hlásit například i na dance aerobic, programovací hry nebo kulečník. „Největší zájem je o taneční a hudební kroužky. Poslední dobou jsou v trendu také odborné kroužky, jako je programování nebo multimédia,“ přemítal Vilibald Prokop. Za kroužky, které nabízí jihlavský DDM, zaplatí rodiče vesměs stejně jako v minulém roce. „Ceny se nám podařilo nějakým způsobem, až na nějaké drobnosti, udržet. Cenově se kurzy pohybují od tří stovek až po tři a půl tisíce korun, podle toho, jak je kroužek náročný na materiál a jakou dobu zabírá. Průměrně ale kroužek vychází zhruba na dvanáct stovek za školní rok,“ informoval Prokop. Naopak děti, které tráví svůj volný čas na Základní škole a Mateřské škole Budkov na Třebíčsku, za kroužky nic platit nemusí. „U nás mají děti kroužky zadarmo. Pro tento školní rok ještě nemáme definitivně rozhodnuté, jaké kroužky dětem nabídneme. Obecně si ale mohou vybírat zhruba z deseti aktivit,“ řekl ředitel Základní školy a Mateřské školy Budkov Josef Vala. ČTĚTE TAKÉ: Archeologické nálezy odkryly nejstarší období města Dodal také, že s novinkami, co se volnočasových aktivit týče, příliš nepřicházejí. „Většinou se držíme stejných kroužků, nových moc nepřibývá. Pokaždé se ale snažíme, abychom dětem nabídli aktivity v širokém spektru zaměření,“ podotkl Vala s tím, že oblíbený je u nich hudebně dramatický kroužek a tradičně bývá zájem i o sportovní aktivity.

Autor: Denisa Šimanová