Vikáře čeká dlouhá cesta

Pelhřimov – Vikariát v Pelhřimově opět po necelém roce zažívá rošádu s vikáři. Vítězslav Holý, který do čela pelhřimovského vikariátu nastoupil v létě loňského roku, se totiž k 1. květnu své funkce vzdal.O uvolnění z funkce pelhřimovského vikáře požádal sám Vítězslav Holý.

Ilustrační fotoFoto: čtk

„Ve své žádosti o uvolnění z funkce Vítězslav Holý uvedl především zdravotní důvody. Diecézní biskup Vlastimil Kročil jeho žádosti vyhověl a z práce v čele pelhřimovského vikariátu jej uvolnil,“ řekl mluvčí českobudějovického biskupství Miroslav Bína.

Na místo Vítězslava Holého nastoupí od 1. července Josef Sláčík, který zatím ještě působí jako vikář v Prachaticích. „V Prachaticích teď prakticky začínám třináctý rok,“ prozradil Josef Sláčík.

Ten svůj přesun do zhruba 130 kilometrů vzdáleného Pelhřimova respektuje. „Co na to mohu říct. Takhle jsem se k tomu zavázal, když jsem nastupoval na kněžskou dráhu, že podle potřeby biskupa půjdu tam, kam určí. Je to tedy rozhodnutí biskupa a já ho respektuji,“ popsal Josef Sláčík, jak změnu vnímá.

Dodal také, že v Prachaticích a okolí se mu samozřejmě líbilo. „V Prachaticích jsem od třiadevadesátého roku. Pobýval jsem také v Netolicích, což je kousíček odtud, na Šumavě. Za tu dobu člověk zapustí kořeny, to je logické,“ vzpomínal Sláčík.

Nový duchovní, který má za několik týdnů nastoupit do Pelhřimova, zatím své budoucí působiště příliš nepoznal. „Už teď si do Pelhřimova stěhuji věci. Zatím jsem ale Pelhřimovem pouze projížděl. Pocházím od slovenských hranic, konkrétně z Valašských Kloubouk, takže moje cesta domů vedla po většinou přes Pelhřimov,“ podotkl Sláčík.

S Pelhřimovem se tedy nový vikář zatím hlouběji neseznámil.

Představování s novými lidmi ho totiž čeká až v červenci. „Oficiálně jsem se v Pelhřimově představit nebyl, to plánuji udělat v průběhu července nebo později v létě. Až podle toho, jak se mi podaří se přestěhovat a vytvořit si určité zázemí, které potřebuji,“ dodal Sláčík.

Jakou práci bude v Pelhřimově vykonávat, nový vikář zhruba očekává. „Myslím si, že kněžská práce je v podstatě obdobná. Tu a tam je priorita víc pastorací, někde víc evangelizací, ale rozhodně si myslím, že zásadních velkých a podstatných změn to nedosahuje,“ přemítal Sláčík.

Prozradil také, že rozkoukávat se v novém prostředí bude určitě víc než jeden měsíc. „Myslím si, že na nějaké hlubší seznámení a vytvoření vztahů nestačí ani měsíc, spíš jsou to léta,“ řekl Sláčík.

Duchovní službu po dobu nepřítomnosti Vítězslava Holého momentálně zajišťuje pelhřimovský vikář a kaplan pro mládež Martin Brácha a s dovolením biritualismu řeckokatolický kněz Jaroslav Max Kašparů. „Prioritou v rámci českobudějovické diecéze je zajištění duchovní služby na základě potřeb jednotlivých vikariátů a farností. Duchovní tak na základě organizačních opatření vypomáhají podle aktuální situace v konkrétním místě,“ informoval Miroslav Bína.