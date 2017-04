Vedení ČSSD na Vysočině chce do čela kandidátky hejtmana Běhounka

Vysočina - Krajský výkonný výbor ČSSD na Vysočině navrhuje, aby sociální demokraty v kraji vedl do podzimních sněmovních voleb opět současný hejtman a nestraník Jiří Běhounek. Starostovi Nového Města na Moravě Michalu Šmardovi, kterého už vedení strany rovněž schválilo jako možného krajského lídra, připadlo v návrhu kandidátky druhé místo.

Na třetí pozici je starosta Rouchovan Vladimír Černý. Členové strany na Vysočině by měli konečnou podobu kandidátky schválit do poloviny června, kdy ji také ČSSD zveřejní. ČTK to dnes řekl krajský předseda ČSSD Petr Krčál.

"Naši členové budou hlasovat korespondenčně, každý dostane jednu kandidátní listinu, na níž bude spolu s lídrem i dalších 19 jmen. Každý bude mít čtyři preferenční hlasy, kandidátní listina se tedy může výrazně změnit," řekl Krčál.

Krčál požádá dopisem spolustraníky, aby podpořili kandidátní listinu v podobě, v jaké ji navrhlo krajské vedení včetně pozice lídra. "Vycházím ze zásluhového systému jednotlivých okresů. Pelhřimovsko přineslo v kraji díky Běhounkovi nejvíc hlasů v posledních krajských volbách," řekl.

Pro Běhounka podle něj mluví i výsledky. ČSSD vedl s úspěchem na Vysočině do předčasných sněmovních voleb už v roce 2013, kdy v kraji získal vůbec nevyšší počet preferenčních hlasů, zakroužkovalo ho 8020 voličů. Loni na podzim se stal potřetí hejtmanem Vysočiny. "Je přirozenou autoritou, pod jeho vedením může ČSSD na Vysočině volby vyhrát," dodal Krčál. Šmarda by podle něj měl v nejbližší době předsednictvu ČSSD oznámit, že ze souboje o lídra odstupuje a zůstane na druhém místě kandidátky.

Šmarda dnes ČTK řekl, že si nominace na druhé místo kandidátky na Vysočině váží. Zároveň však poukázal na to, že předsednictvo strany ho schválilo na pozici lídra. "Budu se o tom radit s veřejností, se sociálními demokraty ve Žďáru nad Sázavou, s předsedou strany a také s Běhounkem, kterého pokládám za kamaráda. Buď spolu vytvoříme tandem a já budu respektovat jeho místo v čele, nebo se utkáme o pozici lídra," prohlásil Šmarda, považující se za představitele nové generace v ČSSD. Jasno by chtěl mít nejpozději do dvou týdnů.

Ze stran a subjektů zastoupených v Parlamentu a těch, které v průzkumech mají preference vyšší než 2,5 procenta, už oznámila na Vysočině jména volebních lídrů více než polovina. Občanské demokraty v kraji povede do letošních sněmovních voleb starosta Havlíčkova Brodu Jan Tecl. Lidovci půjdou do voleb v koalici s hnutím Starostové a nezávislí. Lídrem by po dohodě měl být současný lidovecký poslanec Vít Kaňkovský. Komunisté stavějí do čela kandidátky poslance Pavla Kováčika.

TOP 09 si na první místo zvolila podnikatele Josefa Mladého z Velkého Meziříčí. Piráty povede na Vysočině do sněmovních voleb jejich krajský předseda a programátor Jan Pošvář. Voleb se zúčastní i Zelení. Lídr kandidátky Zelených bude znám po krajské konferenci, která by se měla konat koncem dubna. Hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamury oznámí lídra koncem dubna. Hnutí Úsvit - Národní koalice bude o sněmovních volbách rokovat na celorepublikovém sněmu koncem dubna. Kandidátka hnutí ANO by měla být známa do poloviny května.