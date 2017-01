Ve městech už se objevují první kontejnery na stromky

Pelhřimovsko – Ve městech na Pelhřimovsku se už objevily kontejnery. Do nich lidé, většinou ale až po příchodů Tří králů, vyhodí svůj vánoční stromek, který během uplynulých vánočních svátků zdobil jejich domácnost.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK / Jarmila Kuncová

První velkoobjemové kontejnery se už objevily například v ulicích Humpolce. Jsou ale zatím prázdné. „Po městě máme rozmístěných zhruba patnáct velkoobjemových kontejnerů na vánoční stromky. Lidé tam ale hází veškerý odpad a různé krabice, které už se nevejdou do kontejnerů, s tím se ale bohužel nedá nic dělat," postěžoval si Jaroslav Viktora, ředitel Technických služeb Humpolec.

Vánoční stromky se ale objevují i u kontejnerů na komunální odpad. „Ty sbíráme v podstatě skoro každý den, aby tam nebyl nepořádek," dodal Jaroslav Viktora.

Naplněné kontejnery pak z Humpolce zmizí kolem 20. ledna. Ještě předtím však ve městě pracovníci tamních technických služeb demontují vánoční výzdobu. „Výzdobu ve městě vypínáme tak, jak si přeje město. Většinou je to ale po šestém lednu," informoval Viktora.

V Pelhřimově začal povánoční úklid města už během vánočních svátků, a to 26. prosince mimořádným vývozem kontejnerů na papír a následný den pokračoval mimořádným vývozem kontejnerů na plasty.

Nový rok zahájili pracovníci pelhřimovských technických služeb sběrem odpadků neprodleně po silvestrovských oslavách. „Prvotně se uklízí střed města s přilehlými ulicemi, okolí restaurací či barů a poté se úklidové práce přesunou do ostatních lokalit s větší frekvencí lidí, což jsou například sídlištní zástavby," vyjmenovala Eva Hamrlová, vedoucí provozního úseku Technických služeb města Pelhřimova.

Mimořádné vývozy kontejnerů na papír a plasty si uplynulé svátky vyžádaly i včera. Úklid vánoční výzdoby pak v Pelhřimově začne 9. ledna odstrojením vánočního stromu včetně jeho likvidace.

Obyvatelé Pacova mohou odzdobené vánoční stromky odnášet buď do tamního sběrného dvora, nebo do velkoobjemových kontejnerů, které se ve městě objeví v následujících dnech. „Někteří lidé to samozřejmě nerespektují, takže vánoční stromky odkládají ke kontejnerovým stání. Naši pracovníci je pak pravidelně sbírají," řekl jednatel pacovské společnosti Lesotech Vlastimil Hejl.