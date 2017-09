V Rynárci vymění veřejné hlášení za zprávy přímo do telefonu

Rynárec – Hlášení obecního rozhlasu se na některých místech Pelhřimovska pomalu stává minulostí. Tradiční poskytování nejaktuálnějších informací dostává modernější kabát i v Rynárci a místní obyvatelé již mohou pomalu začít využívat mobilního rozhlasu.

Ilustrační foto.Foto: archiv Deník

Licenci na využívaní mobilního rozhlasu mají v Rynárci již zakoupenou, vedení obce plánuje ale moderní komunikační systém zavádět postupně. „Musíme samozřejmě získat kontakty od lidí a postupně rozhlas rozjedeme,“ objasnil starosta Rynárce Jan Pikl.

Do té doby bude v Rynárci znít oznámení ze starého rozhlasu. „Chceme využít zkušenosti těch obcí, které rozhlas už mají a samozřejmě být v kontaktu i s firmou, která rozhlas dodává,“ upřesnil starosta.

Mobilní rozhlas postupem času nahradí v Rynárci tamní starý rozhlas, který je v obci již řadu let. Jeden z hlavních důvodu k pořízení mobilního rozhlasu do Rynárce, je podle starosty i ulehčení komunikace s obyvateli. „Spousta lidí má různou pracovní dobu, vracejí se pozdě z práce a to hlášení mnohdy ani neslyší,“ konstatoval Pikl. Mnozí mají navíc i nově zrekonstruované domy a plastová okna, přes která je rozhlas také těžko slyšitelný. „U mobilního rozhlasu bereme i to, že zprávy jsou adresné a dají se tam navolit různé skupiny lidí, takže to hlášení mohu poslat podle toho, jak bude aktuálně nutné,“ upřesnil starosta.

Jak sám uvedl na příkladu, v případě nějakých oprav nebo výpadku vody, či elektřiny může kontaktovat pouze ty občany, kterých se událost přímo dotkne. „Nemusím to oznamovat všem,“ doplnil.

Zda se uskuteční nějaká seznamovací beseda o mobilním rozhlasu pro místní, zatím starosta neví. „Uvidíme, jak to všechno bude nabíhat a jaký bude zájem ze stran lidí,“ informoval Pikl. Naznačil však, že v případě zájmu mohou ve spolupráci s firmou, která mobilní rozhlas poskytuje, prezentaci k mobilnímu rozhlasu uspořádat. „Lidem by při takovém setkání přímo představili tu aplikaci, kterou si mohou stáhnout do tabletu nebo telefonu,“ uzavřel starosta.

Mobilní rozhlas se začíná rozmáhat na mnoha místech Pelhřimovska. Od podzimu roku 2016 nový rozhlas spustil Humpolce, kde se k jeho odběru přihlásily již čtyři stovky lidí. Koncem letošních prázdnin například zavedli mobilní rozhlas i v Košeticích.